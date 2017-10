Pivovarské rybníky vydaly svá tajemství. Podívejte se

VIDEO / FOTOGALERIE / Pivovarské rybníky v Hanušovicích vydaly v sobotu 14. října svá tajemství. V sítích rybářů při tradičním výlovu uvízli kromě kaprů a amurů také tolstolobici, karasi, okouni či štiky. Jen vousatým sumcům jakoby se z vody nechtělo, na první zátah v síti nezůstal ani jediný.

Ten největší, kterého v pivovarských rybnících v Holbě mají, přitom váží podle odhadu rybářů asi patnáct kilo. „Máme tady i sumce albína, je mu už asi deset let, letos by mohl mít k jednomu metru. Tím, že je to albín, se obtížněji dostává k potravě, takže nepřibírá tolik. Největší z našich sumců je stejně starý a přitom je asi o šedesát centimetrů větší,“ dal nahlédnout do tajemství rybí říše správce pivovarských rybníků Jiří Fiala.

V rybnících pivovaru Holba bylo před výlovem podle jeho odhadu asi čtrnáct metráků ryb. „Odhaduji, že vylovíme tak deset jedenáct metráků. Do prodeje ale jde jen kapr a amur, ostatní druhy tady máme hlavně na ukázku, aby lidé viděli pestrost rybích druhů,“ vysvětlil.

V sítích uvázli i raci říční. V pivovaru se jim daří a jsou tak jasným dokladem toho, že voda je zde opravdu čistá. Raci jsou totiž na kvalitě vody životně závislí.

Počasí letos rybářům příliš nepřálo. V horkém létě s minimem srážek rybám moc nechutná a přírůstky nejsou takové, jaké by rybáři chtěli. „Letos to nebude nic exkluzivního, ale na běžný průměr se dostaneme. I díky tomu, že jsme v podhůří, takže se u nás horké léto až tak neprojevuje,“ zhodnotil Jiří Fiala.

Pivovar Holba v Hanušovicích je jedním z mála, který ještě má své původní rybníky. Ty se dříve používaly hlavně v zimě na výrobu ledu, který pak ve studených sklepích vydržel až do příštího léta či podzimu a sloužil k chlazení zlatavého moku. Dnes pivovarské rybníky neodmyslitelně dotvářejí kolorit areálu.