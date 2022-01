„Lednové termíny už tradiční pořadatelé odpískali. S únorovými zatím čekají, ale touto dobou už by měli s přípravou finišovat. Předpokládám, že je budou také postupně rušit. Jediný, kdo ples zatím nezrušil, jsou děvčata z maturitního ročníku Střední školy sociální péče a služeb. Pro ně je to velká událost, maturuje se jednou v životě. Našli jsme náhradní termín v březnu, pokud to situace dovolí,“ řekl ředitel Katolického domu Zábřeh Josef Klimek.

Podobná situace panuje v Lošticích. Tradičně zde mívali šestici plesů. „Tři, které pořádáme my jako kulturák, to je městský, country a rockový ples, zatím překládáme na březen. Sportovci, rybáři a lidovci plesy ruší. Zatím to vypadá, že nebude ani jeden ples,“ shrnul vedoucí Městského kulturního střediska Loštice Stanislav Veselý.

Až deset plesů bývalo před covidem v kulturní domě v Rapotíně. Z šesti letošních zarezervovaných zbyl jediný. „Zůstalo jen pochovávání basy v březnu, které mají hasiči. To ale není vyloženě ples, spíš jejich společenská událost. Někteří březnové termíny drží, ale jinak je všech pryč. A vzhledem k tomu, co teď čteme, je to úplně marné,“ řekl jednatel Kulturního domu Rapotín Viktor Šebesta.

Zároveň je jednatelem produkční agentury, která působí zejména na Olomoucku a pořádá mimo jiné plesy nebo vánoční večírky.

„Nás to zasáhlo také. Pro klienty jsme dělali plesů několik a všechno se zrušilo už v prosinci. Vánočních večírků jsme dělali pro velké společnosti asi pět. Všechno zrušené. Kultura dostává pěkně na zadek,“ zhodnotil situaci Viktor Šebesta.

Spousta neznámých a proměnných

Na rozdíl od loňského roku, kdy se společenské akce vůbec pořádat nemohly, letos jejich konání nikdo nezakázal.

„Letos plesy uspořádatelné jsou, ale nikomu z pořadatelů se do toho nechce. Je tam tolik neznámých, proměnných. Navíc si ani neumím přestavit, jak by byla různá nařízení vymahatelná. Lidé by měli být v rouškách. To v nich budou tančit? A spolky plesy pořádají s cílem nějakého zisku. Je otázkou, jesli by lidé za těchto podmínek vůbec přišli a jestli by se spolkům všechny náklady vrátily,“ zauvažoval Josef Klimek.

Nejde jen o plesy. Pořadatelé sledují velký propad návštěvnosti nejrůznějších kulturních a společenských akcí.

„Když vezmu závěr roku, košt vína s cimbálovkou, silvestrovská veselice, do nich jsme nešli. Uspořádatelné by byly, ale když by přišlo padesát lidí, nezaplatily by se ani režie. U drobných akcí, které jsme uskutečnili, bylo cítit, že určitá skupina by se ráda k běžnému životu vrátila. A pak je skupina lidí, kteří mají obavy a nevycházejí do společnosti,“ řekl Josef Klimek.

Změna trendů

V Lošticích pořádají za vládnou stanovených omezení koncerty či divadla. „Dvě divadla jsme museli zrušit. Lidi by přišli, ale mají strach,“ poznamenal Stanislav Veselý.

Viktor Šebesta vypozoroval i další trend.

„Lidem se chodit ani nechce. V Rapotíně jsme pořádali představení s Bárou Munzarovou. Přišlo nějakých sto lidí. A to bylo v říjnu, kdy ještě nebyl takový problém. Lidé si úplně odvykli sdílet zážitky s někým jiným. Jde to napříč věkovými skupinami i žánry. Je to fenomén, který by stál za nějaké sociologické zhodnocení. Jak za relativně krátkou dobu lidé totálně změnili návyky, myšlení a řeknou, že raději budou doma,“ řekl.