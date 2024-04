Rekonstrukce se dotkne náměstí Míru a ulic Bulharská, Kladská, Sadová, Valašská, Lužickosrbská, Starobranská a Radniční. Některé z rozvodů jsou zde staré i přes padesát let.

„Důvodem těchto rozsáhlých prací je dosažení životnosti stávajícího plynovodu, který vyžaduje obnovu pro zachování bezpečnosti a efektivity dodávek,“ uvedla v tiskové zprávě šumperská radnice.

Zároveň zdůraznila, že za práce, jejich kvalitu a dodržování harmonogramu nenese odpovědnost město, ale distributorská společnost GasNet. Ta má také komunikovat s vlastníky plynovodních přípojek v dotčených oblastech.

Aby práce zasáhly obyvatele a návštěvníky centra co nejméně, rozdělí zhotovitelská firma práce do sedmi navazujících etap. „Každá etapa byla naplánována tak, aby zasáhla co nejmenší možnou část města a umožnila plynulý průběh života a dopravy v jeho okolí,“ doplnila radnice.

V centru města mají kromě plynařů v zemi uložené sítě i elektroenergetici nebo vodohospodáři. Bývá přitom zvykem, že se opravy sítí koordinují. Deník oslovil s Vodohospodářská zařízení Šumperk s dotazem, zda se k opravám připojí.