Pandemie neplodnosti neboli „Spermageddon“ však lidstvo nečeká. K tomu, aby se hodnoty vrátily k normálu, podle expertů postačí čas a zdravý životní styl.

Odborníci začali sledovat vývoj hodnot po prodělané nákaze v říjnu 2020. Opakované měření doposud provedli u zhruba 170 mužů. Během covidové infekce totiž dochází k vyčerpání vitaminů a minerálních látek z organizmu a vzhledem ke snížení koncentrace některých těchto látek v těle už nezbývá dostatečné množství živin pro vznik a správný vývoj spermií.

Podle odborníků je proto klíčové po prodělané nemoci minerální látky doplnit.

„Zlepšení nastává většinou po třech měsících. Na původní hodnoty spermiogramu se pacient dostává až po půl roce,“ sdělila Olomouckému deníku Andrea Nesvadbová, vedoucí embryologické a andrologické laboratoře IVF Clinic v Olomouci.

Důležité je podle specialistů užívat pravidelně doplňky s obsahem selenu a zinku, popřípadě vitamin E. Tyto látky zvyšují koncentraci a pohyblivost spermií.

„Je ale nutné pravidelné užívání těchto doplňků stravy minimálně po dobu třech měsíců, což je doba vývoje a obnovy spermií,“ poukázala Nesvadbová.

Spermie, které jsou uloženy ve varlatech, se neustále množí a vyvíjí. Negativním vlivům jsou vystaveny po dobu svého vývoje, což je přibližně deset týdnů, poté se objeví v ejakulátu, případně umírají. Jejich kvalitě obecně prospěje dostatek energie, vitaminu C, D a E, mužských hormonů a nižší teplota.

„Za polovinu problémů se spermiemi může špatný životní styl. Se závažnými poruchami, které jsou dané geneticky, se setkáváme jen u pěti procent pacientů. Je důležité, aby chlapcům v dětství sestoupila varlata, a dostala se tak mimo břišní dutinu, v opačném případě dochází k přehřívání spermií uvnitř varlat,“ zdůraznil specialista na umělé oplodnění z IVF Clinic Štěpán Machač.

Vývoj varlat začíná už v děloze, matky proto mohou správnou stravou ovlivnit budoucí plodnost svých potomků.

„V přírodě a potravinách se v dnešní době nachází větší počet chemikálií, které mohou poškozovat vývoj pohlavních orgánů; studie potvrzují, že jejich, nechtěnou, konzumací může těhotná žena v průběhu těhotenství negativně ovlivnit vývoj pohlavních žláz mužských potomků,” vysvětlil Pavel Otevřel z reprodukční kliniky Reprofit.

Zatímco mužskou plodnost ničí „bohémský“ styl života, u žen je největším strašákem čas. Podle odborníků na reprodukci je ideální, aby otěhotněly do 30 let věku. Ženám nad 35 let, které sice do budoucna plánují založit rodiny, ale v brzké době dítě počít nechtějí, doporučují ke zvážení možnost zmrazení vajíček co nejdříve.

„Jestliže u dvacetiletých žen odebereme deset vajíček, je jich k oplodnění vhodných přibližně osm. U čtyřicetiletých žen jsou to jen dvě,“ uvedl Otevřel.

S pomocí vitaminů nebo cvičením kvalita vajíček ovlivnit nelze. Jejich počet je totiž dán geneticky a jejich kvalita – především genetická výbava – se zhoršuje se stoupajícím věkem.

„Ženy se s celou sadou vajíček již rodí. Vajíčka se v průběhu jejich života nedělí a nevyvíjí. Každý měsíc jich ubývá při ovulaci a další přirozeně zanikají,“ zdůraznil Štěpán Machač.