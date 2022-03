Město Šumperk za uplynulý týden nějakým způsobem pomohlo desítkám lidí. „Nyní třeba sháníme pro pětičlennou rodinu nábytek, lůžka a podobné věci, aby se mohli co nejdříve nastěhovat. Hlásí se další lidé a situace se každou hodinu mění,“ řekla v pátek 4. března ráno mluvčí šumperské radnice Soňa Singerová.

Hned však dodává, že město neví o všech uprchlících z Ukrajiny. Mnozí z nich cestují po vlastní ose, do bezpečí je z válečné země je firmy nebo míří za příbuznými, kteří v Česku pracují. Stejnou zkušenost mají starostové dalších měst v regionu.

Šumperk je připravený lidem z Ukrajiny poskytnout psychologickou i sociální pomoc. Od pondělí 7. března se na Komíně spouští jazykový koutek pro ukrajinské děti.

„Od pondělí jsme také připraveni přijímat děti do škol,“ dodala Soňa Singerová.

Do Zábřehu podle starosty Františka Johna zatím přišli blízcí pracovníků z Ukrajiny ve zdejších firmách, kteří si do Česka stáhli svou rodinu. „U nás záležitosti okolo uprchlíků zajišťuje Charita. Máme variantu vyčlenit městské byty, ale zatím to není urgentní,“ řekl.

Pomáhá i Jesenicko

V Jeseníku koncem týdne pomáhali třem ženám, které do Jeseníku přišly a už měly zajištěnou práci. Podle informací starostky Zdeňky Blišťanové však na Jesenicko přichází z Ukrajiny řádově více lidí, ke středě 2. března jich mělo být kolem třiceti. „Absolutní většina lidí jde do rodin, protože tu někoho mají nebo znají,“ řekla.

Hotely a penziony na Jesenicku mohou pro utečence poskytnout tři sta lůžek. Dalších 75 má město Jeseník na internátu Střední školy gastronomie a farmářství. Internát má v případě potřeby sloužit jako přechodné ubytování.

„Máme i nabídku čtyř tlumočníků. Systém máme propojený s městskou policií. Kdyby se tu někdo z Ukrajiny večer objevil, jsou domluvení, že se ubytují na internátu. Vytvořili jsme takovou malou síť pomoci, zřídili jsme městskou telefonní linku i e-mail, kam lidé mohou psát nebo volat,“ dodala Zdeňka Blišťanová.

Devět bytů ve Vlčicích

Výraznou pomoc nabízí i malé obce. Například Vlčice se rozhodly poskytnout pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny v nově zrekonstruovaném panelovém domě devět bytů. V bytech je však pouze kuchyňská linka a obec je potřebuje dovybavit. Za tímto účelem vypsala sbírku.

„Za vybrané peníze jim pojďme do nového bytu pořídit postele, peřiny, povlečení, skříň, garnýže, závěsy, záclony, do kuchyně stůl, židle, nádobí, lednici, do koupelny pračku, úklidové prostředky, prvotní nákup potravin a hygienických potřeb,“ vyzývají představitelé Vlčic.