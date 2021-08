Za období od 13. do 19. srpna eviduje Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje celkem 41 nových případů onemocnění Covid-19. V předchozích sedmi dnech to bylo 81 s tím, že většina pozitivních měla spojitost s dětských táborem.

„Nově potvrzené případy onemocnění mají ve většinovém podílu nezávažný průběh,“ informovala v pátek mluvčí KHS Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Týdenní incidence na 100 tisíc obyvatel se krajsky drží na hodnotě sedm. Na Přerovsku je dva, Prostějovsku čtyři, Jesenicku pět, Šumpersku osm a Olomoucku deset. Celostátně se drží na dvanáctce.

Mezi nakaženými jsou nyní především děti ve věku od 12 let a mladí lidé ve věkové kategorii do 29 let.

„Počet nově nakažených potenciálně zranitelných pacientů je nízký,“ sdělila mluvčí.

Epidemiologové apelují na důsledné dodržování základních hygienických pravidel a používání adekvátní ochrany dýchacích cest.