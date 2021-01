Děsivou zkušenost z minulosti má například chovatel z obce Štětice u Ražic na Táborsku v Jihočeském kraji. Neznámí zloději mu ukradli z ohrady mladého zdravého koně.

O pár dní později nalezli lidé půl kilometru od farmy hrůzný nález. Z mladého zvířete ležela na zemi jen hlava, končetiny a vnitřnosti. Právě tento výjev nejvíce děsí chovatele na Kroměřížsku a Zlínsku.

„Dávejte velký pozor na své koně. Ve Zlínském kraji se pohybuje skupina Poláků, kteří hledají koně na maso. Bohužel zacházejí čím dál více do agrese. Mají více vozidel i s českými SPZ. Monitorují koně i z dronů, aby zjistili, kde všude se nacházejí,“ zaznělo mimo jiné z varování na sociálních sítích z konce roku.

Terenní auta se zhasnutými světly

Místní chovatelé nemají žádný problém s tím, když se lidé přijdou na zvířata podívat. Podezření ale pojali v okamžiku, když kolem ohradníků objížděla v noci auta se zhasnutými světly.

„Viděli jsme projíždět terénní auto se zhasnutými světly. Už dříve jsme ale měli podezření kvůli pohybu neznámých turistů kolem koní. Proto jsme hlídali stáje i v noci.

Čekali jsme venku v autě se zhasnutými světly a vypnutým motorem. Několik dní se nás takto střídalo každou noc šest až osm lidí. Bylo to velmi psychicky vyčerpávající,“ řekla jedna z pracovnic Ranče Kostelany. Nepřála si uveřejnit své jméno, redakce Deníku jej však zná.

Její slova potvrdil i jednatel Českomoravské myslivecké jednoty Kroměříž Jan Buksa.

„O tom problému jsme věděli. Já osobně jsem se setkal se dvěma takovými vozidly. Jedno jsem dokonce popsal policii. Byl to terénní Ford Raptor, měl hodně světel nahoře, byl celý špinavý od bahna. Naši členové, například při noční čekané na divočáky, zaregistrovali hlídky na rančích a také policejní hlídku, která prováděla kontroly. I my se snažíme pomoci,“ řekl Buksa.

Podle policie se zatím trestný čin nestal

Policie zatím žádný trestný čin nezjistila.

„V současné době neprověřujeme žádné oznámení o krádeži koně, nebo o jeho pokus,“ sdělila kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

To ale místní chovatele příliš neuklidnilo. Vedení kostelanského ranče se proto obrátilo i na místního starostu Jana Petříka.

„Tyto zprávy se ke mně dostaly, volali mi majitelé ranče. Proto jsem vše oznámil na policii. Podle ní se však žádný trestný čin nestal, což je dobře,“ uvedl Petřík.

Na maso i na prodej

Obavy z polských „návštěv“ mají chovatelé koní zejména proto, že v Polsku se maso z těchto zvířat stále konzumuje ve velkém, na rozdíl od místního trhu, kde zájem ustupuje.

„Ročně v Polsku zpracují tuny koňského masa. Pokud jde o sportovní plemena, tak ty pak zloději prodají, mají za takové zvíře nehorázné peníze. Některá plemena mají jen identifikační výžehy, ale těm, které mají implantovaný čip, se ho neštítí vyřezat,“ řekla Jitka Mičková ze Zlína, která na facebooku zveřejnila jednu z výzev s varováním.

Na Ranči Kostelany z obav před zloději zvýšili bezpečnostní opatření.

„Setkali jsme se s tím, že lidé měli obavy z přítomnosti cizinců, kteří se extrémně zajímali o koně. Posílili jsme proto bezpečnostní prvky na ranči a v okolí stájí jsme vybudovali kamerový systém,“ poznamenala projektová manažerka společnosti Rudolf Jelínek která ranč provozuje, Hana Holubová.

Mám o koně strach

Rančeři zůstávají ostražití.

„Majitelé rančů mají i fotky podezřelých vozidel včetně SPZ, ale policie sdělila, že pokud se nedopustí žádného trestného činu, nemohou nic dělat,“ dodala Mičková.

„Mám o ně strach. Máme k nim citovou vazbu, jsou jako naše děti,“ vysvětlila.

Přestože oslovení lidé od koní uvedli, že se tyto skupinky podezřelých osob pohybovaly i na Zlínsku, vedení stájí a hřebčinců zde nic takového nepotvrdilo.

„Nemáme žádné takové informace. Náš hřebčinec je dobře zabezpečený, máme tady i noční služby, kamerový systém,“ uvedla například vedoucí hřebčince Napajedla Martina Benková.

Koně máme stále pod kontrolou

Dobře postaráno o koně mají prý i ve Farmě Žlutava.

„Máme je stále pod kontrolou. Navíc u nás jsme ostražití například kvůli lidem, kteří třeba přes svátky chodili a dávali koňům krmení, takže jsme je kontrolovali, proto máme přehled o lidech kteří k nám přijdou,“ seznámila vedoucí Farmy Žlutava Petra Betáková.

Podle ní k nim za koňmi na návštěvu přijdou většinou rodiče s dětmi, takže kdyby se po jejich pozemku pohybovali neznámí muži, tak by si prý toho určitě všimli.

Personální zajištění služeb u koní, kvůli covidové pandemii. To je nyní priorita podle slov ředitele Zemského hřebčince Tlumačov Davida Volejníčka.

„S těmito informacemi jsem se nesetkal, tyto obavy nesdílíme a zatím jsme ji nezaznamenali ani od zaměstnanců hřebčince. Náš areál je v nočních hodinách uzavřen,“ shrnul.

Není však také od věci připomenout, že v areálu Zemského hřebčince Tlumačov má ustájeny koně i Policie Zlínského kraje a to oddělení služební hipologie.

Podle slov krajské policejní mluvčí Lenky Javorkové, nezaznamenali na zlínské policii žádné podobné oznámení, jako například jejich kolegové na kroměřížské.

„Policisté na Zlínsku neevidují oznámení o pohybu podezřelých osob v blízkosti stájí nebo míst, kde se chovají koně. Pokud by však někdo zaznamenal pohyb podezřelých osob, nechť tuto skutečnost oznámí na linku 158,“ vyzvala za zlínskou policii mluvčí Lenka Javorková.

Krádež koní



V případě, že by někdo koně odcizil a jeho hodnota by byla vyšší než 10 000 korun, tak by se podle krajské policejní mluvčí ve Zlíně Lenky Javorové jednalo o trestný čin krádeže. Za ten hrozí až dva roky odnětí svobody. V případě škody vyšší než 100 tisíc korun by pachateli hrozil až pětiletý trest vězení.