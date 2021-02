„Přístroje nesmí být v závětří nebo blízko stromů, aby to neovlivnilo měření,“ vysvětluje mi cestou k meteorologické zahrádce sympatický sedmdesátník a jeden z nejdéle sloužících meteorologů u nás. Josef Burian pracuje pro ČHMÚ už od roku 1970 a za svůj kariérní život prošel mnoha tuzemskými meteostanicemi, na třech z nich byl vedoucím.

V Luké se střídá s dalšími dvěma kolegy. Sobotní služba 13. února připadla právě na něj.

Po zasněžené cestičce, která v mrazivém počasí křupe pod nohama, přicházíme k takzvané žaluziové budce. V ní jsou uloženy základní meteorologické přístroje: různé teploměry a vlhkoměry.

„V noci na dnešek bylo -12,6 stupně. Tak to je rekord letošní zimy,“ komentuje naměřenou hodnotu můj průvodce areálem. Do absolutního rekordu má ale toto číslo daleko, v lednu před 34 lety zde naměřili bezmála 28 stupňů pod bodem mrazu.

Zjišťuji, že kromě lokality je pro zisk přesných údajů podstatný i vzhled budky. Žaluziové stěny umožňují volné proudění vzduchu, jejich bílá barva brání přehřívání přístrojů uvnitř. Pro lepší izolaci slouží dvojitá střecha. „Dveře musejí být nasměrované na sever, aby při jejich otevření dovnitř nesvítilo slunce,“ doplňuje meteorolog.

Spousta měřáků a čidel

V okolí jsou umístěny všelijaké měřáky s čidly. Některé vypadají jako rekvizity z filmových sci-fi trháků, jiné svým vzhledem připomínají obyčejný odpadkový koš. Každý přístroj ale plní důležitou roli. Kromě teploty či vlhkosti a tlaku vzduchu ČHMÚ zaznamenává například množství srážek, dohlednost anebo vlhkost i promrznutí půdy ve třech hloubkách v rozmezí 10 až 50 centimetrů.

Nechybějí tu ale ani přístroje na měření oblačnosti, výparu vodní hladiny a dokonce také radioaktivity. Ze střechy budovy, kam se posléze přesunujeme, získávají odborníci data o síle větru nebo o slunečním svitu. Kromě toho je odtud úchvatný pohled na okolní svět, nutno dodat.

Morseovku vystřídal počítač

Většina z uvedených přístrojů je optickým kabelem propojena s počítačem uvnitř stanice, která funguje od roku 1974.

„Počítač ostravské pobočky ČHMÚ společně s centrálním dává dohromady všechna data ve dvouminutových intervalech 24 hodin denně,“ popisuje Josef Burian, který dříve předával údaje pomocí morseovky, dálnopisu i radiofonie.

Teď každou hodinu přesně v celou usedá k PC, aby zkontroloval naměřené hodnoty a odeslal zprávu do centrály. Ještě před tím ale musí doplnit třeba indikativ oblasti a stanice. V tomto případě 11710.

„Jedenáctku má kromě ČR ještě Slovensko a Rakousko. Indikativ naší stanice je 710. Podle toho se pak malují mapy,“ objasňuje šifru. Do zprávy musí zaznamenat i konkrétní kód aktuálního počasí. „Je jich celkem 99,“ říká a myší najíždí na číslo 55, pod nímž se skrývá silné trvalé mrholení. Přestože hodiny ukazují 14.00, pozorovatel zapisuje čas 13.00. Že by chyba?

„Uvádí se to podle Greenwiche,“ zdůrazňuje a už odesílá vyplněný formulář. Kdyby tak neučinil do 10 minut, ozvalo by se dohledové centrum ČHMÚ. Díky dieselovému agregátu lze pravidelně předávat data pražské centrále i při výpadku proudu v Luké.

Absolvent Mendelovy univerzity v Brně se k této práci dostal přes zemědělství a vojnu, neodmyslitelnou součástí meteorologa je ale především klimatologie či statistika. Zaměstnání se Burianovi často promítá i do osobního života.

„Kde jsem, hned se snažím zorientovat podle světových stran. To je úchylka, stejně jako koukat nahoru, kolik je mraků nebo jaký z těch deseti základních druhů to je,“ směje se.

Počasí ho prý už nedokáže ničím překvapit, zaskočit. Jako většina pamětníků vzpomíná na prudké ochlazení z přelomu let 1978 a 1979. Tehdy během několika hodin klesla teplota až o 30 stupňů Celsia.

Zimní rekordy meteorologické stanice Luká

Minimální teplota: -27,7 stupně Celsia (13. 1. 1987)

Nejnižší průměrná denní teplota: -23,1 stupně Celsia (12. 1. 1987)

Nejvyšší sněhová pokrývka: 53 centimetry (21. 1. 2006)

Počet dní se sněhovou pokrývkou: 115 (1996)

Počet ledových dní*: 79 (1996)

Počet arktických dní**: 7 (1985)

Maximální náraz větru: 140,4 kilometru v hodině (9. 3. 1990)

* hodnota maximální teploty je nižší než 0 stupňů Celsia

** hodnota maximální teploty je nižší nebo rovna -10 stupňům Celsia