Policejní hlídky střežily respektování zákazu namátkovými kontrolami u hranic okresů. Stovku aut bez potřebných "povolení" k cestě vrátili zpět.

"Od pondělí 1. března do rána 2. března jsem provedli 3 848 kontrol. Při nich jsme zaznamenali 106 přestupků a většinu z nich jsme vyřešili domluvou. Na hranicích okresů jsme nepovolili vjezd 99 vozidlům," informoval v úterý dopoledne policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policisté upozorňují, že zatímco zpočátku se snaží porušení vládních pravidel řešit domluvou, začnou jejich nerespektování pokutovat.

V kraji se objevily policejní hlídky na předem vytipovaných 170 místech.

"Nejen na dálnici, ale i na silnice prvních, druhých a třetích tříd. Do akce se zapojila velká část policistů služby pořádkové a dopravní policie,“ popsala v pondělí krajská policejní mluvčí Marie Šafářová.

Například na páteřní komunikaci spojující Olomouc a Přerov od rána zastavovala řidiče jedoucí na Přerovsko hlídka v Krčmani. Auta si vybírala namátkově a požadovala po šoférech, aby doložili důvody překročení hranice okresu. Jak Deník na místě zjistil, kontrolovaní řidiči o mimořádném opatření věděli a až na výjimky dokázali cestu do jiného okresu zdůvodnit předepsaným způsobem.

Policisté hlídkovali ale například i u Ostružné na hranicích okresu Šumperk a Jeseník, u Studené Loučky na hlavní silnici z Moravy do Čech, u Horní Moštěnice na výpadovce z Přerova směrem na Zlín nebo u Polomi na tahu mezi Hranicemi a Novým Jičínem.

„Jezdím do Přerova z Frýdku Místku, takže musím projet třemi okresy. Na hranicích okresu Frýdek Místek a Nový Jičín stála jedna hlídka, na další jsem narazil v Polomi, tedy na hranicích okresů Nový Jičín a Přerov. Tam byla v každém směru tři policejní auta a čtyřproudá silnice byla zúžena do dvou pruhů,“ popsal Deníku osmačtyřicetiletý muž, který jezdí denně do práce do jedné z přerovských firem.