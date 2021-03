O nárůstu poplatku z 21 na 40 korun rozhodli zastupitelé loni v listopadu. Tato částka je mnohem vyšší než v řadě větších měst. V Praze činí sazba 21 korun, v centru Brna taktéž, Olomouc poplatek do konce roku 2022 nevybírá vůbec.

Na únorovém zasedání městského parlamentu navrhla starostka města snížení poplatku na třicet korun.

„V listopadu jsme si asi všichni mysleli, že dnes už bude nemoc odcházet a s přicházejícím jarem budeme mimo kabáty sundávat i roušky. V těchto dnech naše země patří ke špici nakažených v přepočtu na milion obyvatel. Chceme tak jednat na základě současné situace a stavu ekonomiky. A také vyjádřit podporu našim občanům, pro které jsou turisté zdrojem příjmů a výše poplatku by jim mohla v této těžké době ztížit jejich práci,“ odůvodnila svůj návrh.

Zastupitel Petr Procházka navrhl pro letošek nevybírat poplatek vůbec.

„Na jaře město podporovalo vybrané podnikatele, posílalo jim peníze, aby neměli takový problém s covidovou krizí. Na druhou stranu se schválila vyhláška, že mají podnikatelé, kteří ani nemůžou podnikat, posílat městu peníze,“ řekl.

A zastupitelka Jana Konvičková navrhla ponechat poplatek v původní výši 21 korun.

Místostarosta Tomáš Vlazlo připomenul, že i když se turistům poplatek odpustí, zůstanou městu náklady na provoz turistické infrastruktury. Jen výdaje na provoz informačního centra dosahují dvou milionů korun.

„Částka, kterou město vybere, rozhodně nedosahuje toho, co do turistické infrastruktury investuje. Dokladem bude chodník do lázní za více než dvacet milionů,“ argumentoval.

Vedoucí finančního odboru Karel Buchta připomenul, že sazba poplatku se z 21 korun za posledního čtvrt století nezvýšila.

„Pokud bude pokračovat covid, lidé budou platit nula, protože budou pokračovat restriktivní opatření a nikdo žádný poplatek vybírat nebude. V rozpočtu máme plánovaný (výnos z něj, pozn. red.) milionů a půl. Pokud se rozhodnete pro letošní rok poplatek zrušit, bude nám chybět,“ nastínil.

Poplatek hradí ubytovaní turisté a klienti lázní za každý den pobytu, s výjimkou počátečního. Osvobozeny od něj jsou děti do osmnácti let.