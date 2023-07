„Jsem v důchodu a jezdit odtud na poštu do města by byla katastrofa. Hlídám dítě vnučce, která bydlí kilometr odtud, mám toho hodně. Chodí mi sem zásilky, vybírám tu důchod. Jsem hrozně ráda, že sem můžu přijít,“ říká obyvatelka Zahradní ulice.

Úlevu místních popisuje i poštmistr Josef Sekanina.

„Lidé jsou rádi. Tato pošta obhospodařuje obrovské sídliště, spousta lidí je tu v důchodovém věku. Vedle jsou bezbariérové domy s pečovatelskou službou, kde žije řada vozíčkářů, nevidomých. Lidé jsou maximálně spokojeni. Slyším dennodenně, že jsou rádi, že tu pošta zůstává,“ dělí se se svými zkušenostmi.

Na jaře příštího roku to bude třicet let, co bude Josef Sekanina vykonávat práci pošťáka. Je rád, že mohl u svého povolání zůstat.

„Nemusel jsem nic hledat a pokračuji v tom, co jsem dělal celý život. Je to moje jediné zaměstnání od doby, co jsem vyšel ze školy,“ poznamenává.

"Problémová" pošta v centru

K poslednímu červnu měly v Šumperku zaniknout tři pobočky České pošty ze čtyř. Zůstat měla jen hlavní v centru města. Ta však má několik problémů. Kromě komplikovaného parkování jí například chybí bezbariérový přístup. Hendikepovaní si musí obsluhu přivolat zvonkem.

„Někteří vozíčkáři testovali, jak to funguje. Na zazvonění delší dobu nikdo nešel, pracovníci u přepážek obsluhují klienty. Lidé říkali, že by to pro ně bylo nedůstojné čekat někde v dešti, zimě, než někdo přijde a obslouží je,“ líčí Josef Sekanina.

Představitelé Šumperku se rozhodli jednu z poboček ve městě zachovat. Ačkoli vytížená byla i ta nedávno zrekonstruovaná na vlakovém nádraží, nakonec vyhrála pobočka v Temenici.

„Je tu poměrně husté osídlení, i věková kategorie důchodců je tu výraznější. Další argument byl, že je tu poměrně dobře vyřešené parkování. Přímo před budovou je neplacené parkování, což není ani na hlavní poště, kde je placené parkoviště a přes den úplně plné. I bezbariérový přístup na pobočce v Temenici byl jeden z hlavních argumentů, aby město tuto pobočku vybralo a spolufinancovalo,“ odůvodňuje Petr Hasala, předseda správní rady Podniků města Šumperka (PMŠ). Tato společnost vlastněná městem temenickou poštu od začátku července provozuje.

Mírně odlišná otevírací doba

Pobočka na sídlišti funguje v režimu Pošta Partner Plus. V celém Česku se jedná o nový a zatím poměrně ojedinělý koncept.

Na rozdíl od Pošty Partner, které ve spolupráci se státním podnikem provozují typicky menší obce, se u „pluska“ samosprávy na chodu přepážek podílejí větší měrou. PMŠ předpokládá, že měsíční náklady budou dosahovat ke sta tisícům korunám.

Pro klienty temenické pošty se nezměnilo téměř nic. Služby zůstaly zachovány všechny kromě prodeje losů Sazky a provozování mezinárodních transakcí Western Union.

Mírně odlišná je otevírací doba. Pošta kvůli přejímce zásilek zavírá večer o něco dříve, ráno naopak dříve otevírá.

„Za týden se asi nedají udělat závěry, ale minimálně v předchozím rozsahu přízeň zákazníků zůstala zachována,“ uzavírá Petr Hasala.