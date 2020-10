Dříve mívala v pracovní dny zábřežská pošta otevřeno nepřetržitě od osmi ráno do šesti do večera. Nyní je v pondělí a středu v provozu až od desíti hodin. V úterý, čtvrtek a pátek zavírá už ve čtyři odpoledne. A k tomu zavedla polední pauzu mezi dvanáctou a jednou hodinou.

Z původních 54 otevíracích hodin týdně se jejich počet snížil na 39, o více než čtvrtinu.

Na zavřené dveře narazila po prvním říjnovém poledni i Miroslava Keprtová z Leštiny. Na konec polední pauzy čekala drahnou chvíli. Kvůli změně otevírací doby nestihla autobus.

„Pracuji do dvanácti a ve čtvrt na dvě mi jel autobus. Dříve jsem si stihla pěkně vyřídit poštu a hned jsem jela domů. Teď je to brzda, myslím, že to neudělali dobře. Když už chtějí rušit pošty na malých vesnicích, aspoň v tom městě by ji mohli nechat otevřenou,“ míní.

Před jednou hodinou se prostor před vstupními dveřmi plnil lidmi. Mezi příchozími byl i mladší muž ze Zábřehu.

„Já poštu moc nevyužívám, většinou si nechám doručovat domů. Možná otevírací dobu změnili kvůli koronaviru. Ale když už je jednou otevřeno, je jedno, jestli zavřou dřív. Akorát tam bude během kratší doby větší nával lidí, bůh ví, jestli to nebude přetížené,“ uvažuje.

Zdůvodnění pošty?

Právě zkušenostmi z koronavirové krize, kdy bylo kvůli hygienickým opatřením nutné upravovat otevírací dobu, odůvodňuje státní podnik změny provozních hodin pro veřejnost.

„Další důvody jsou proklientské a ekonomické. Opatření umožní lepší využití volných kapacit na pobočkách pošt. Během krátké doby bude na dotčených poštách otevřeno větší množství přepážek, a to po celou otevírací dobu. Opatřením se vytvoří dostatečné personální kapacity k vykrytí absencí pracovníků z ostatních pošt, dojde k další podpoře expresního výdeje balíků, navýší se personální objemy k zajištění telefonické komunikace s klienty,“ stojí ve vyjádření České pošty z poloviny září.

Dopis na radnici

Státní podnik uvedl, že místní samosprávy informoval o změnách dopisem. Ten dorazil zhruba před dvěma týdny i na zábřežskou radnici.

„Přiznám se, že jsem se tomu nebránil, bral jsem to jako fakt. Jako město otevírací dobu musíme akceptovat, podobně jako u bank a dalších institucí, se kterými spolupracujeme. Nicméně je to zhoršení služeb. Čím delší otevírací doba, tím pro občany lépe. Lidé, kteří budou potřebovat na pobočku jít, se tam budou více koncentrovat. Už nyní tam bývala občas velká fronta. Nevylučuji, že se s dalšími starosty domluvíme na nějaké reakci,“ řekl starosta Zábřehu František John.

Otevírací dobu změnila na Šumpersku a Jesenicku více než dvacítka poboček České pošty. Ne vždy jde jednoznačně o změny k horšímu. Například v Mohelnici mívala pošta otevřeno do pěti hodin večer, nyní má dva dny v týdnu otevřeno o hodinu déle. O dvě hodiny je prodloužena i otevírací doba v sobotu. Celkový počet otevíracích hodin týdně klesl jen o tři.

Kde na Šumpersku a Jesenicku mění pošty otvírací dobu:

Bludov, Loštice, Mikulovice, Postřelmov, Rapotín, Ruda nad Moravou, Štíty, Žulová – po, st: 11:00–12:00 a 13:00–18:00; út, čt, pá: 8:00–12:00 a 13:00–15:00

Brníčko, Jedlí, Vápenná – po, st: 15:00–18:00; út, čt pá: 8:00–11:00

Hanušovice, Javorník, Libina, Šumperk 2 (Jesenická 4), Velké Losiny, Vidnava – po, st: 10:00–12:00 a 13:00–18:00; út, čt, pá: 8:00–12:00 a 13:00–16:00

Mohelnice, Zábřeh, Šumperk 4 (Temenice), Zlaté Hory – po, st: 10:00–12:00 a 13:00–18:00; út, čt, pá: 8:00–12:00 a 13:00–16:00; so 8:00 – 12:00

Šumperk 4 (Jesenická 61) – po, st: 14:00–18:00; út, čt pá: 8:00–12:00

Zdroj: Česká pošta