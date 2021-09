Hlavní pošta v Šumperku stojí na křižovatce ulic Langrova a Gen. Svobody. Je jednou z dominant šumperské pěší zóny. Denně si sem chodí vyzvedávat balíky, platit složenky či posílat doporučené dopisy stovky lidí.

„Pošta je tu od nepaměti. Je skvělé, že stojí v centru města, je opravdu dobře přístupná. Má také dlouhou otevírací dobu, vždycky si tu vyřídím, co potřebuji. Trochu nevýhodou je jen parkování, všude v okolí se musí platit. Nedovedu si ale představit, že by tu nebyla,“ poznamenala obyvatelka Šumperku Marie Zelená.

Hlavní budovu šumperské pošty zařadil státní podnik do seznamu zhruba dvou desítek objektů z celé republiky, u nichž předpokládá, že je prodá. Jako první na tento fakt upozornil Týden na severu.

Ze Šumperska je v tomtéž seznamu i pošta v Bohdíkově. Obě se mají prodávat formou elektronické aukce.

Zůstane, nebo se přestěhuje?

„Česká pošta pravidelně u svých objektů vyhodnocuje, zda odpovídají požadavkům zaměstnanců, klientů, a zda zároveň je jejich provoz a údržba ekonomicky vhodná. V případě, že tato kritéria nesplňují, je zvažován jejich prodej,“ sdělil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

O prodeji pošty v Šumperku podle jeho slov zatím rozhodnuto nebylo.

„V současné době je zařazena mezi objekty, u nichž seznamujeme potenciální zájemce, respektive kupce s nemovitostmi, které v kratším či delším časovém horizontu s vysokou pravděpodobností zařazeny do prodeje budou. Cílem je s dostatečným předstihem umožnit co nejširšímu množství zájemců zvážit případnou investici tak, aby v případě „odstartování“ e-aukce byl přihlášen co největší počet účastníků,“ doplnil.

Otázkou je, zda by pošta v budově po jejím prodeji zůstala v nájmu, nebo zda by se přesunula na jiné místo ve městě, a pokud ano, kam.

„Pokud se jedná o konkrétní podmínky prodeje pošty v Šumperku, jsou zatím předmětem úvah a nelze na ně proto v tuto chvíli odpovědět,“ uvedl Ivo Vysoudil.

Funkcionalistická elegance

Nárožní poschoďová budova ve tvaru obráceného písmene L byla postavena v roce 1937. Navrhl ji význačný brněnský architekt Ernest Wiesner.

Objekt někdejšího poštovního a telegrafního úřadu je podle památkářů cenný pro své velkorysé hmotové členění, eleganci a ušlechtilou monumentalitu.

V roce 2010 byl zařazen mezi kulturní památky. Patří totiž mezi nejvýznamnější doklady meziválečné funkcionalistické architektury v České republice.

Česká pošta v Šumperku provozuje čtyři pobočky. Kromě té hlavní vlastní budovu pobočky v Temenici. Naopak na vlakovém nádraží a v Jesenické ulici působí v pronajatých prostorách.