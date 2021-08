„Pevně věřím, že jakmile to dotažena trasa do Šumperka, budou auta na Bludov a Šumperk jezdit po obchvatu,“ říká starosta Postřelmova Jiří Pumprla.

Poslední červencovou sobotu jste slavnostně otevírali nový sportovní areál. Proč bylo nutné původní hřiště u někdejšího MEZu opustit?

Fotbalisté tam mají nějakou budovu šaten, ale protože hřiště patří firmě SUB a ten nemá chuť do toho investovat, je ve stále dezolátnějším stavu. Už jsme to museli řešit, nemohli jsme si pořád slibovat, že se původní stadion spraví. Nespraví. Podmínky na původním hřišti byly nevyhovující, kdyby se na něm něco stalo, byl by to problém. Byl to pro obec impuls vybudovat vlastní areál. Dávat peníze do něčeho, co není obce, není možné.

Se tím starým hřištěm nemáte nějaký záměr?

Záměr máme, ale pozemek není v našem vlastnictví. Bude to předmětem dalšího jednání.

Mezi novým areálem a stávající zástavbou je pole. Chystá se tam výstavba?

Ano. Teď tam roste vysoká kukuřice, ale máme tam navrženo 23 rodinných domů, ať řadovek nebo samostatných. Nejprve musí proběhnout změna územního plánu. Bydlení v Postřlmově je často poptávané. Asi půjdeme cestou přípravy projektové dokumentace a pak uvidíme, jestli bude výstavba v roli obce nebo developera, který se o vše postará.

Jsou v Postřelmově k výstavbě připravované i další lokality?

Pod stavebním povolením je lokalita Vyhnálov – jih kousek nahoře, tam by se jako první realizovalo šest pozemků. Potom developersky směrem na Chromeč jsou dvě lokality, U Kapličky a U Splávku, tam je po šesti stavebních parcelách. Deset je developera, dvě jsou obce.

Jaké další investice kromě stadionu řešíte v letošním roce?

Už se rozjela oprava zdravotního střediska, v suterénu oprava instalace a šaten pro lékaře. Následovat bude oprava vstupu, celková fasáda, zateplení a práce s tím spojené. A chceme pomalu rozjet lokalitu Vyhnálov – jih. V dlouhodobějším výhledu pak máme prostor bývalého koupaliště, kde máme vybranou studii a chceme v ní pokračovat. Měla by zde vzniknout kombinace klidové zóny se zázemím skautů. V budoucnosti bychom se měli věnovat kulturnímu domu. Zvenku je opravený, ale je třeba ho řešit zevnitř.

Jak daleko jsou jednání o odkupu pozemků před střediskem s Českými dráhami?

Máme zažádáno o dvě parcely. V případě točny před zdravotnickým střediskem už běží kupní smlouvy na prodej. Druhá plocha mezi tratí a restaurací Na Špici je ve fázi jednání. Dráhy tam mají inženýrské sítě a v návrhu smlouvy nám naznačily, že si tam toho nebudeme moci moc vymyslet. Jdeme do jednání. Ale zájem o tuto plochu máme, parkují tam nákladní nebo osobní auta a je v neutěšeném stavu.

Připravujete také přestavbu mateřské školky, je to tak?

Měli jsme zažádáno o dotace, ale nedostali jsme je. Uvidíme, jestli se do investice pustíme z vlastních zdrojů a hlavně kdy.

Rozjíždí se stavba obchvatu na Šumperk. Pomůže i Postřelmovu? Nyní přes něj jezdí řidiči na Chromeč a Hradec a také část řidičů od Zábřehu na Šumperk…

Nemusí v Zábřeze odbočovat doleva. Než se jiní narovnají na cestu na obchvat, jsou na začátku Postřelmova. Tady projedou rovně a jedou dál. Zatím je cesta na Šumperk výhodnější přes obec. Ale pevně věřím, že jakmile to dotažena trasa do Šumperka, budou na Bludov a Šumperk jezdit po obchvatu.

Zaznamenal jsem, že má T-Mobile v plánu budovat v Postřelmově optickou síť. Jak je tato akce daleko?

Byli tu zástupci firmy, která to pro T-Mobile síť buduje. Sonduje, kolik místních by do optiky šlo, aby to pro ni, potažmo pro T-Mobile, bylo zajímavé. Jsme ve fázi jednání, kolik by nás optika stála, co by bylo rozkopané. Časový výhled prací zatím není.

Postřelmov po elektrifikaci trati získal přímé rychlíkové spojení s Brnem, osobními vlaky i s Olomoucí. Po této stránce si hodně polepšil…

Na jednou stranu jsme si polepšili, na druhou stranu tu rychlíky jezdí vysokou rychlostí, jak mají povoleno. Jeden přejezd, u Špice, máme chráněný závorami, zbytek přejezdů je nechráněných. V průměru jednou ročně se u nás stane železniční nehoda. Někdy dopadne dobře, jindy tragicky.

Pohnula se u dvou nejproblematičtějších přejezdů přímo v obci situace k lepšímu zabezpečení?

Pohnula se hodně. Správa železnic dostala nařízeno, že z hygienického hlediska musí omezit vyzvánění. Protože když spadnou závory, zabezpečovací zařízení vyzvánět přestane, prošlo vybudování dvou přejezdů chráněných závorami z Nové na Zahradní a z 1. máje na Vyhnálovskou. Realizovat by se mohly už příští rok. Obec vybuduje chodníky, které na přejezdy navazují.