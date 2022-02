Kdo chce vstoupit do hospody Pod Homolou v Postřelmůvku, ocitne se nejprve na jevišti divadelního sálu. Odtud vedou schody o patro níže. V bývalém sklepě je už dvě desetiletí hospoda. Vítá mě hospodská Eva Novotná, která podnik provozuje.

„Měla jsem dobrou práci. Jsem vyučená krejčová, dělala jsem mistrovou na krejčovské dílně. Onkologicky mi onemocněla maminka a někdo se o ni musel tarat. V práci jsem musela skončit. Přes den se starám o maminku, a večer, když už nic nepotřebuje, je osprchovaná a jde si lehnout, tak jdu sem,“ popisuje, jak se stala hospodskou.

Hospodu Pod Homolou provozuje od března 2020. Start podnikání neměla rozhodně lehký. „Prvního jsem začala podnikat a třináctého mi hospodu zavřel covid,“ popisuje.

V Postřelmůvku rekordně investovali i slavili

Ušila pět tisíc obleků pro záchranáře

Na čas se tak vrátila ke svému původnímu povolání.

„Využila jsem toho, že jsem švadlena, otevřela jsem si tu krejčovskou dílnu. Srazila jsem k sobě dva velké stoly a stříhala jsem roušky pro Charitu, pro doktory, skauty do Bludova, nastříhala jsem jich tisíce a několik set jsem jich i ušila. Zvládla jsem tu ušít i pět tisíc ochranných covidových obleků pro záchranáře. To jsem třeba ráno v pět vstala, než se maminka vyspala, šla jsem sem šít. Pak jsem běžela domů, nakoupit, uvařit, zatopit, po obědě zase sem třeba na dvě hodiny. Bylo to potřeba,“ vzpomíná.

Dvojice šicích strojů v lokále zůstala i po covidové uzávěře. Místní tak do hospody Pod Homolou chodí nejen na pivo, ale i s bundami s rozbitým zipem nebo s kalhotami, které je potřeba zkrátit.

„V pondělí a úterý chodí tak málo lidí, že bych opravdu mohla mít zavřeno. Většinou si něco pošiju. Někdy je to taková maličká oprava, že než si tu člověk vypije dvě piva, tak mu to zašiju, zalátám, vyměním. Když tu mám hosty, tak nešiju. Nikdo si na to nestěžuje,“ poznamenává k činnosti, která není v restauračních prostorách rozhodně obvyklá.

Levandulové bistro v Úsově končí, řídilo se pravidly. To není fér, míní lidé

Karty, harmonika i utopenci

Jinak hospoda v Postřelmůvku funguje jako klasická vesnická. Podává se tu malinovka a utopenci, na obrázku na zdi točí pivo Václav Havel.

„Hrávaly se tady karty, na harmoniku, scházeli se tu mladí. Není tady nic jiného. Jediná možnost kulturního vyžití je jít do kostela nebo na hřbitov. Jak se na druhé straně Lidového domu postavilo dětské hřiště, hodně se mi zvedla návštěvnost,“ říká hospodská.

Mají žízeň, tak otevřu

Kolem hospody chodí také turisté na kopec Homole, kde obec postavila vyhlídku.

„Když jdou třeba známí, kteří na mě mají kontakt, v sobotu o půl třetí mi zavolají: ‚Ty, Evo, neotevřela bys nám? Je nás asi osm a máme strašnou žízeň. Tak jim jdu natočit, není to problém. Jak se navíc z Postřelmůvku udělala cyklostezka do Postřelmova, cyklisté také zareagovali. Dala jsem si k hlavní silnici reklamu, cyklisté přijeli a řekli: ‚To je fajn, o téhle hospodě jsme vůbec nevěděli‘,“ popisuje žena.

V období covidových uzávěr si řada lidí koupila domů vlastní výčep. Chladicí zařízení je možné pořídit už za pár tisíc korun. Na „točeném“ se scházeli se sousedy v garáži. Hosté do postřelmůvské hospody se vrátili, byť to nějaký čas trvalo.

„Pak ještě přišlo zdražení piva, říkala jsem si, kruci, ale vrátili se. Chtějí se setkávat i s jinými lidmi,“ uzavírá hospodská.