Potravinová banka je vyprázdněná. Přidáte se v sobotu ke sbírce?

Více než padesát supermarketů a patnáct drogerií se zapojí v Olomouckém kraji do celonárodní sbírky potravin. Během soboty 12. listopadu bude možné nakoupit trvanlivé potraviny a drogistické výrobky a pomoci tak rodinám s dětmi, seniorům či lidem bez domova. Kdo se do kamenných prodejen v sobotu nedostane, může až do 22. listopadu nakupovat on-line.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Podzimní sbírka potravin probíhá v sobotu 12. listopadu v 51 supermarketech a 15 drogeriích v Olomouckém kraji. | Foto: Potravinová banka Olomouc