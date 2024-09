Výška hladiny Branné v Jindřichově přesáhla před 17. hodinou dva metry. Stejnou výšku přesáhla zhruba ve stejnou dobu Desná v Koutech. Třetí povodňový stupeň platil v 17 hodin ještě na Moravě v Raškově. Desná v Šumperku stoupla na dva a půl metru a blížila se třetímu povodňovému stupni.

Už o půl čtvrté hrozila Desná v Loučné – Rejhoticích vylitím z koryta.

„Postupně zvedáme břehy na nejkritičtějších místech. U splavu v Rejhoticích jsme umístili několik panelů, abychom zvýšili průtočný profil řeky. Panely jsou u dalšího splavu, dáváme big bagy a dovezli jsme pytle ze Šumperka, které stavíme na nejkritičtější místa, kde voda vyvařívá ven,“ popsal o půl čtvrté odpoledne místostarosta Loučné Martin Přidalík.

Lidé v obci vzhlíží k přečerpávací vodní elektrárně nad obcí.

„Dlouhé Stráně začínají upouštět tři sekundové kubíky a očekáváme, že za hodinu to přiteče sem. Čekáme, co to udělá, až ta voda přijde. Do přehrady přitéká dvacet sekundových kubíků a pouští se třináct. Potřebujeme to rozdělit, abychom byli připraveni a voda nás nepřekvapila v noci. Kapacita přehrady při současné předpovědi nebude stačit,“ dodal místostarosta Přidalík.

close info Zdroj: Deník/Miroslav Pergl zoom_in Zaplavená cyklostezka u silnice v Dolních Studénkách (stav v sobotu 14. září odpoledne).