Kdo chce o víkendu pomáhat v zaplavených oblastech Olomouckého kraje, měl by se předem zaregistrovat u některé ze čtyř vybraných neziskových organizací. Kvůli poničeným silnicím a mostům je příjezd do povodněmi zasažených obcí omezený.

Dobrovolníci by se měli předem zaregistrovat u Českého červeného kříže, Dobrovolnického centra Univerzity Palackého v Olomouci, Arcidiecézní charity Olomouc nebo Maltézské pomoci, které dobrovolnickou pomoc organizují. Až poté, co jim bude potvrzena registrace, budou do konkrétní oblasti vpuštěni.

Kvůli chybějícím mostům a zničeným silnicím nemohou obce postižené velkou vodou přijmout všechny dobrovolníky. Jejich počet musí být omezen. Důvodem je také to, že silnice jsou tam pořád nebezpečné nebo zavřené.

Přístupové cesty teď přednostně využívají složky záchranného systému pro zajištění humanitární pomoci a pohyb těžké techniky. „Likvidační práce však musí být zkoordinované a řízené. Důrazně proto apelujeme na každého, aby se do postižené oblasti nevydával po vlastní ose, pokud to není nezbytně nutné,“ upozorňuje hejtmanství.

Podrobné informace k registraci dobrovolníků jsou k dispozici na www.olkraj.cz .