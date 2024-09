„Podařilo se nám nalézt pohřešovanou sedmdesátiletou ženu z Kobylé nad Vidnavkou. Bohužel bez známek života. Po dalších třech osobách, dvou mužích a jedné ženě, i nadále pátráme,“ uvedla ve středu 18. září policie na síti X, dříve Twitter.

Seniorka byla nezvěstná od neděle 15. září. Pátrací akce po ní běžela od úterka, během středy policie hledala v širším perimetru.

Z evakuačního centra zmizela

Seniorka zmizela obyvatelům Kobylé před očima. Z rozbořeného domu ji smetla rozbouřená Vidnávka. Ženu přitom hasiči včas evakuovali do protějšího kulturního domu, těsně před povodňovou vlnou se však rozhodla vrátit zpět domů. Pak už jí nebylo pomoci.

Živel vtrhl do obce v neděli ráno, chvíli poté, co voda opadla. „Ještě jsem stihl chlapům říct paráda, voda klesá. Ale za čtvrt hodiny to bylo o metr výš, za deset minut to bylo už všude,“ popsal agentuře ČTK velitel dobrovolných hasičů Rudolf Palička.

Dobrovolní hasiči do bezpečí evakuovali už v sobotu večer 22 důchodců, seniorka se rozhodla odejít domů bohužel v osudnou chvíli, kdy voda opadávala. „Když přišla voda, naši chlapi se k ní už nemohli dostat, voda už tady lítala tryskem do vzduchu,“ dodal velitel.

Odmítl pomoc vrtulníku

Společně se ženou se vrátil domů i její muž. Podle svědků se chtěl vracet už v noci, v odchodu mu však v evakuačním centru zabránili. Ráno ho ale v centru už nenašli. V rozbořeném domě odmítl i záchranářský vrtulník, až po opadnutí vody jej přes lano z domu vytahovali dobrovolní hasiči. „Chápu, že je to těžké pro všechny domov opustit, ale život je život,“ řekla v rozhovoru pro ČTK starostka obce Miroslava Rybáriková.

Policejní prezident v pondělí ráno uvedl, že seniorka pochází z domu seniorů v Kobylé. Tuto informaci však později vyvrátila mluvčí Olomouckého kraje Vladimíra Hacsiková.

Policie stále pátrá po osádce osobního auta, které v Lipové-lázních strhla rozbouřená řeka Staříč. Jednomu pasažérovi se podařilo dostat na břeh. Později bylo nalezeno zničené auto, ovšem bez osádky.