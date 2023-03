V nabídce je šest z celkem 12 stavebních míst o výměře 861 až 1061 metrů čtverečních. Zájemci je mohou získat za cenu 1500 korun za metr čtvereční, bez DPH.

„Jdeme opětovně do toho. Máme delší lhůty, kdy se musí zájemci přihlásit, složit jistinu a následně v květnu se účastnit elektronické aukce,“ nastínil starosta Žerotína Robert Venský. „Pokud by byl jeden zájemce na pozemek, aukce se konat nebude a nabízená cena bude cenou výslednou,“ upřesnil.

Zájemci se podle starosty už ozývají. Sondují. Písemné žádosti o účast v e-aukci včetně dokladu o zaplacení jistiny musejí poslat do 28. dubna.

Konkrétně v Žerotíně by kupující nemohl s výstavbou domu dlouho otálet a případně čekat, až ceny hypoték a stavebního materiálu klesnou. Jednou z podmínek je, že hotovo musí mít do pěti let od nabytí vlastnického práva. Obec chtěla vyřadit ze hry případné spekulanty.

Olomouc chystá padesát nových městských bytů. Kde by měly stát

Atraktivní Troubelice

Pozemky určené k výstavbě rodinných domů prodávají také Troubelice. V nabídce byly tři desítky míst.

Cena? Více než příznivá. Za zasíťované parcely si obec účtuje 1150 korun za metr čtvereční.

„V tuto chvíli máme evidovaných 23 žádostí a majitele v těchto dnech vyzýváme k podpisu kupních smluv,“ sdělil starosta Troubelic Michal Poštulka.

Obec část nabízených parcel vyčlenila pro firmy, protože nečekala takový zájem z řad fyzických osob. O pět stavebních míst se přihlásila jedna firma a zastupitelstvo prodej neodsouhlasilo. Tyto pozemky nyní nabídne obec fyzickým osobám spolu se zbylými stavebními místy z původní nabídky.

„Během dubna, května tedy budeme nabízet sedm pozemků. Pokud případně někdo ze stávajících zájemců couvne, může být volných pozemků i více,“ uvedl starosta obce.

Nabídli parcely za 150 Kč metr. A teď zvětšují školku, škola bude špičková

Nečekanou odezvu o výstavbu bydlení v Troubelicích přičítá starosta zejména příznivé ceně, která šla proti dřívějšímu rozhodnutí samosprávy dolů – z 1750 na 1150 korun za metr čtvereční. Upustili taky od elektronické aukce.

„Chtěli jsme, aby pozemky byly více dostupné, dosáhlo na ně více lidí. Taky jsem zrušili sankci, pokud stavebník nepožádá o stavební povolení do určité doby. Ale platí sedmiletý limit pro kolaudaci,“ vysvětloval pravidla.

Troubelice jsou podle něj atraktivním místem k životu vzhledem k dobré dopravní dostupnosti. Obec leží na modernizované trati Olomouc-Uničov, má autobusové spojení a rozbitá krajská silnice na Uničov se dočká rekonstrukce.

„Máme dobrou vybavenost: devítiletku, školku, nové kulturní zařízení a bohatý spolkový život,“ pochlubil se starosta.

Dostavěno nejvíc bytů za 20 let. V Olomouci nové nezlevňují, starší už ano

Červenka uzavřela příjem žádostí

Stavět se bude také v Července, kde obec právě uzavřela příjem žádostí o 13 pozemků určených k výstavbě rodinných domů.

„Pokud to v některém případě nedopadne, zájemce odstoupí, nesplní podmínky, bude pozemek k dispozici případnému dalšímu zájemci,“ popisovala stav starostka Renata Dvořáková.

Obec má ještě dalších sedm stavebních parcel, které bude prodávat. Nejprve ale musí projít změna územního plánu, která nyní běží. „Tyto pozemky ve stejné lokalitě budou k mání zhruba za dva, tři roky,“ avizovala.

Atraktivní Velké Bystřici přibývá obyvatel i vylepšení. Ceny parcel letí nahoru

Volno na Libavé

Stavební pozemky má i Město Libavá. Nezasíťované, ale vodovod a kanalizace jsou na okraji parcel. Prodala dva, pak zájem ochladl. Osm parcel je tak stále volných. Obec však s prodejem nespěchá.

„Není vhodná doba. Vzhledem k cenám hypoték a stavebního materiálu jsme se rozhodli, že budeme vyčkávat,“ vysvětlila starostka Štěpánka Tichá.

Výhledově za dva, tři roky by se mohlo stavět také v Moravském Berouně, kde aktualizovaný územní plán otevřel možnost a město chce stavební místa pro rodinné domy postupně připravit. V první fázi by se mohlo jednat o šest míst, dále pak až 10 pozemků.

„Nejsou v majetku města, ale patří soukromníkům, část je Státního pozemkového úřadu. Čeká nás jednání s vlastníky a vyřízení dotace na zasíťování,“ přiblížil starosta města Jan Hicz.

V Luké, kde v posledních letech vyrostla řada novostaveb, chystají pět, šest pozemků. „Primárně pro lidi s vazbou na obec. Podmínkou bude bydliště v Luké,“ naznačil starosta Jan Burian.

Pozemky pro domy u Olomouce chystali roky, prodej skončil fiaskem

Výhled na desítky míst v Pňovicích

Nový územní plán otevřel možnost výstavby desítek rodinných domů v Pňovicích. Pozemky však nejsou v majetku obce.

„Po osmi letech jsme dobojovali územní plán a může se řešit výstavba. Výhledově by mohlo být 40 až 50 stavebních míst. Pozemky nejsou v majetku obce. Budeme teprve řešit, jestli se vykoupí nebo si lidé rozprodají či se půjde cestou nějakého developera,“ sdělil starosta Radovan Štábl.

Obec nabízí pozemky pro rodinné domy v aukci. Chystají se i jinde na Olomoucku

Pozemky určené k výstavbě rodinných domů před časem nabídlo i město Šternberk. Investor v tomto případě musí vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu a následně ji převést do vlastnictví města. Vyhlášený záměr se týkal 9600 metrů čtverečních na katastrálním území Šternberk a 20 tisíc metrů čtverečních ve Lhotě.

Lokality pro výstavbu rodinných domů chystají soukromí investoři v Odrlicích, části Senice na Hané, je ve fázi příprav vybudování nové technické a dopravní infrastruktury. Celková zastavěná plocha záměru činí 17 tisíc metrů čtverečních.

U Olomouce se chystá stavba desítek rodinných domů, jako nové Odrlice

A také v Olomouci, a to v lokalitě Malinová, kde má vyrůst 39 rodinných domů.