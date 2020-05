Už letos v lednu mělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vykoupeno 99 procent pozemků na trase budoucí silnice.

„S vlastníky pozemků, se kterými bylo zahájeno vyvlastňovací řízení, se nakonec podařilo uzavřít dohody, a řízení tím byla ukončena. Řízení pokračuje pouze ve dvou případech, kde nebylo možné vlastníka dohledat,“ uvedlo ŘSD v aktuálním informačním letáku k záměru.

„Předpoklad vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby je v polovině roku 2020,“ stojí dále v textu. Se samotným zahájením stavby počítá státní příspěvková organizace v roce 2021, hotový by měl být o dva roky později.

Pět a půl kilometru dlouhý úsek bude spolu s více než kilometrovým přivaděčem náročnou stavbou. Bezmála šestina trasy povede po mostech. Silnice musí překonat železniční trať, řeku Moravu a hned dvakrát řeku Desnou. Pro zbudování násypů bude třeba navršit přes milion kubíků zeminy. Součástí investice bude stavba velké mimoúrovňové křižovatky poblíž Postřelmova. Náklady mají bez daně přesáhnout tři miliardy korun.

Zdroj: B. Tomešová, VM Šumperk

Silnice I/44 Bludov, obchvat – celková situace stavby dle dokumentace Ředitelství silnic a dálnic. Doplněno je dělení na 15 úseků, označovaných A–O. Autor: B. Tomešová, VM Šumperk

Bludov si oddychne

Kromě řidičů bude mít stavba velký přínos také pro obyvatele Bludova. Ten je vedle Libivé jedinou vesnicí mezi Mohelnicí a Šumperkem, kterou prochází silnice první třídy.

„Obec se účastnila sjednávání majetkoprávních dohod a smluv. Na území naší obce to bylo asi dvanáct set právních úkonů. Výkupy, věcná břemena a další. Teď očekáváme, že bude stavební povolení brzy vydáno a zakrátko nabude právní moci,“ shrnul starosta Bludova Pavel Ston.

V obci se silnice první třídy sbíhají hned dvě. Kromě „čtyřiatčtyřicítky“ na Mohelnici je to ještě „jedenáctka“ z Hradce Králové do Ostravy. ŘSD počítá s tím, že souběžně s výstavbou nové čtyřproudovky vznikne i přeložka silnice I/11. Ta povede od křižovatky zvané Loučení, na „čtyřiačtyřicítku“ se napojí na mimoúrovňové křižovatce u Postřelmova.

„Kdyby nebyla přeložka jedenáctky, nevyřeší to pět tisíc aut denně. Po čtyřiačtyřicítce ve směru na Zábřeh jezdí deset tisíc aut, po jedenáctce na Chromeč pět tisíc. Za bludovským zámkem je to patnáct tisíc aut. Díky přeložce jedenáctky by se měla všechna tranzitní doprava po obou silnicích prvních tříd Bludovu vyhnout,“ dodal Pavel Ston.