V Olomouckém kraji je z provedených testů na covid čtvrtina pozitivní. To je druhá nejvyšší hodnota mezi regiony po Vysočině. Situace je podle epidemiologů stabilizovaná, zpomalování epidemie však není nijak zvláště rychlé. Denní přírůstky jsou v kraji stále vysoké.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Vysoký podíl pozitivních testů, který je aktuálně 25 procent, má podle epidemiologů výraznější vliv na index rizika. Ten se v posledních 7 dnech pohyboval v poměrně širokém rozmezí od 57 do 72. Aktuálně má hodnotu 67, což by Olomoucký kraj řadilo při krajském hodnocení PES do stupně 4 – pro celou ČR, která ve čtvrtek podřadila na 3. stupeň, je skóre 57.