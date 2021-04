Praktici v Ol kraji čekají na vakcínu: Tento týden katastrofa, hodnotí

Mají být jedním z pilířů, na kterých stojí očkování proti Covidu-19. Než samotnou imunizaci ale řeší hubené dodávky vakcín. Řeč je o ordinacích praktických lékařů v Olomouckém kraji, z nichž pouze osm bude v tomto týdnu očkovat, a to novinkou – jednodávkovou vakcínou od společnosti Johnson & Johnson. Podle krajské koordinátorky očkování by se situace měla zlepšit v příštím týdnu, na kdy přislíbil více dodávek do České republiky výrobce AstraZeneca.

První očkování v ordinaci praktika v Olomouckém kraji, Bohuňovice, 27. února 2021 | Foto: Deník / Daniela Tauberová

„Vakcínu od Johnsona jsme objednali mezi prvními a dostat bychom ji měli zítra, nejpozději ve čtvrtek,“ sdělil v pondělí dopoledne Deníku Slavomír Čepek ze šternberské ordinace. Obdrží 50 dávek, tedy 10 lahviček po pěti dávkách, takto byla stanovena velikost prvních dodávek do jednotlivých ordinací. „Jinou vakcínu nemáme. Čekáme. Měli jsme sto kusů Moderny, o kterou jsme zabojovali. Brali bychom cokoliv. Snad tedy dorazí Johnson. Ve věku 60 až 64 let se už více než polovina pacientů zaregistrovala do očkovacího centra, kde mají větší šanci,“ popisoval situaci. Vakcínu od společnosti Johnson & Johnson obdržela do pondělního poledne jedna ordinace v Přerově. Další, která je v prvním závozu, na lahvičky stále čeká. „E-mailem máme potvrzeno, že přijde zítra padesát dávek. Zájemce máme, čekáme,“ reagovala praktická lékařka z Přerova Eva Večeřová. Na Olomoucku otevírá další nový supermarket Přečíst článek › V prvním závozu, kterým distributor pokryje předobjednávky celkem 288 ordinací praktiků z celé České republiky, je všeho všudy osm ordinací z olomouckého regionu. Každý si přitom mohl zarezervovat pouze 50 dávek. Původně měly ampule dorazit dříve, ale čekalo se na rozhodnutí Evropské lékové agentury (EMA) k případům vzácných krevních sraženin u osmi lidí z více než sedmi milionů naočkovaných v USA. „Závozy probíhají. Začaly ve čtvrtek a ordinace od nás dostaly informativní e-maily, takže vědí, kdy mohou vakcínu očekávat,“ ujistil Martin Nesrsta, mediální zástupce distributorské společnosti Avenier. Například lékařka Andrea Adamcová, do jejíhož „obvodu“ spadají obce Náklo, Příkazy a Střeň, je v pořadníku na 2001 místě. „Předpokládáme, že v polovině května bychom mohli dosáhnout na Johnsona. Znovu také objednáme Astru,“ popisovala „boj“ o lahvičky s vakcínou lékařka, která již má alespoň první dávkou naočkováno 250 pacientů. Patří v tempu očkování mezi nejrychlejší praktiky v regionu. „Ve frontě máme dalších osmdesát zájemců. Vakcínu bohužel žádnou,“ podotkla. Covid v Olomouckém kraji dál brzdí. Tady jsou aktuální čísla z vaší obce Přečíst článek › Nemáme co nabídnout Podle Jarmily Ševčíkové, předsedkyně krajského sdružení praktických lékařů pro dospělé, která žádala o Johnsona, ale také uspěje až v průběhu května, je tento týden pro vakcinaci v ordinacích praktiků v Olomouckém kraji jeden z „nejhubenějších“. „Astru nemáme žádnou, Johnsona po padesáti dávkách pro osm ordinací. Modernu také nemáme žádnou, snad se podaří získat výpůjčku jinde na přeočkování, což by bylo výborné. Každopádně situace je špatná. Lidé se chtějí očkovat, ale nemůžeme jim momentálně nic nabídnout. Tento týden je to katastrofa,“ hodnotila. Do Olomouckého kraje v tomto týdnu dorazí 600 dávek vakcíny od společnosti AstraZeneca, která nepoputuje praktikům, ale musí zůstat v očkovacích centrech v nemocnicích na přeočkování druhou dávkou. V příštím týdnu však krajská koordinátorka očekává výrazné zlepšení zásobování praktiků. „Výrobcem byla přislíbena dodávka vysokého počtu vakcín, takže by hodně praktiků dosáhlo na Astru na první dávky. Modernu na přeočkování jsme praktikům zajistili z jiného kraje. Dostanou ji tak, aby mohli v termínu přeočkovat,“ ujistila krajská koordinátorka očkování a současně primářka Oddělení nemocniční hygieny Fakultní nemocnice Olomouc Jarmila Kohoutová. Nával na Floře. Olomoucké Zahradnické trhy zlákaly davy Přečíst článek › Na Floře zatím ne Očkování vakcínou Comirnaty, vyvinuté firmami BioNTech a Pfizer, určenou kvůli náročným teplotním požadavkům výrobce primárně pro vakcinační centra, probíhá v Olomouckém kraji plynule. V tomto týdnu dorazí celkem 23 400 dávek a v příštím týdnu to bude 24 570. „Od června to pak bude každý týden 36 270 dávek,“ sdělila Deníku Jarmila Kohoutová. „Nevylučujeme, že využijeme vysoce kapacitní prostory, ale zatím, po dobu měsíce května, to nemáme v úmyslu,“ poznamenala koordinátorka očkování k případnému vzniku vakcinačního centra v areálu olomouckého výstaviště Flora. „Bude záležet na počtech zájemců o očkování v nově otevíraných věkových skupinách,“ uzavřela. V Olomouckém kraji dostalo do neděle alespoň první dávku vakcíny proti Covidu-19 110 623 lidí. O uplynulém víkendu se počty podaných vakcín pohybovaly od 500 do 800, v minulém týdnu bylo denně aplikováno od 3 400 do 4 000 dávek. Bude "normální" léto? O očkování a vyhlídkách v Olomouckém kraji Přečíst článek ›

