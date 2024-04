Od Mohelnice do centra Olomouce velkou oklikou. Stavba lávky zavře silnici

S problémy na příjezdu do Olomouce by měli o víkendu počítat motoristé, kteří budou do krajského města přijíždět od Mohelnice. O víkendu se tam kvůli výstavbě podpůrné konstrukce pro novou lávku v Pražské ulici uzavřou všechny jízdní pruhy na vjezdu do města od rondelu u Globusu a opačně.

Stavba nové lávky přes Pražskou ulici poblíž rondelu u Globusu v Olomouci, 12. dubna 2024 | Foto: Deník/Michal Kovář