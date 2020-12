Reaguje na komentáře na sociálních sítích, které vyvolalo video z Francie, jež se po internetu začalo šířit o uplynulém víkendu. Zachycuje řidiče kamionu firmy Valatrans při velmi riskantním předjíždění jiného nákladního vozu. Protijedoucí osobní auto se tragédii vyhnulo na poslední chvíli "úskokem" ze silnice. Incident se odehrál minulý čtvrtek.

Na minutovém videu je vidět, že český řidič se rozhodne k riskantnímu manévru v okamžiku, kdy přerušovaná čára na vozovce přechází v plnou. Následně se dvouproudá silnice rozšiřuje o odbočovací pruhy. Šofér pokračuje v protisměru několik stovek metrů, v návratu do pravého pruhu mu brání bezpečnostní ostrůvky uprostřed silnice.

Protijedoucí vůz musel uhnout na trávu

Nebezpečná jízda pak v jeden okamžik zřejmě jen souhrou šťastných okolností neskončí vážnou nehodou – protijedoucí osobní vůz uhne před kamionem na trávu.

„Dodnes jsem nepochopil, proč v takovém místě předjížděl. Je to zkušený chlap, který jen u naší společnosti najel pět set tisíc kilometrů. Bez nehody, bez jakékoliv pokuty, bez jakéhokoliv problému,“ kroutí hlavou Jaroslav Vala. Firma se za řidičovu jízdu omluvila prostřednictvím sociálních sítí.

Se zaměstnancem Jaroslav Vala prozatím neměl možnost o jeho selhání osobně mluvit – řidič je ještě stále v zahraničí.

Už nyní je ale jisté, že jej čeká minimálně napomenutí či důtka a také finanční postih. Zda společnost přistoupí k výpovědi, o tom rozhodnuto není.

„Případné rozvázání pracovního poměru musí být především v souladu s pracovním právem, se zákoníkem práce. Tento řidič nikdy neměl jediné napomenutí. Ani nyní naštěstí nakonec nezpůsobil žádnou nehodu ani škodu. Zda se s ním rozejdeme nebo nerozejdeme, to musí posoudit právníci,“ říká Jaroslav Vala.

Statisíce kilometrů bez problémů, potom zkrat

Podle jeho slov šlo v tomto případě především o chybu jednotlivce nikoliv firmy jako takové. Řidič přitom ve svých pětapadesáti letech není z volantem žádný nováček.

„Řídí celý život. U nás pracuje čtvrtým rokem, jezdí takové země jako je Švýcarsko, Švédsko, Lucembursko, Belgie, kde jsou velmi přísní policisté. Nikdy nebyl žádný problém. Když pak uvidíte takový přestupek, je to pro vás velké zděšení,“ netají Vala.

Zdůraznil, že společnost Valatrans si zakládá na přísném výběru řidičů – nepřijímá úplné nováčky bez praxe, důležitý je čistý trestní rejstřík a karta řidiče bez záznamů.

„Máme šedesát šest vozidel, to znamená šedesát šest řidičů. Jezdíme kolem šesti set tisíc kilometrů měsíčně a něco takového se nám za celou dobu nestalo,“ upozorňuje Jaroslav Vala.

Že by se riskantním manévrem řidiče už zabývala také francouzská policie, o tom prozatím nemá žádné informace.

„Pokud by se tím někdo zabýval, musel by v první řadě kontaktovat naši společnost a to se prozatím nestalo. Nevím, jestli to francouzská policie bude nebo nebude řešit.“

Jiný český řidič podobně riskoval vloni

Vloni v lednu se podobný případ stal na silnici B12 v Bavorsku v německo-českém pohraničí. Tehdy riskantně předjížděl třiapadesátiletý řidič kamionu vsetínské dopravní společnosti a jen těsně se vyhnul čelnímu střetu s protijedoucím autobusem a dalšími vozy.

Jeho manévr také zachytila kamera z jiného nákladního vozu. Řidiče Jaroslava Novotného později německý soud odsoudil na dva roky a tři měsíce za úmyslné ohrožení bezpečnosti v silničním provozu.