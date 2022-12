V domě v Bohutíně žije čtyři desetiletí, stejnou dobu odebírá noviny.

„Bereme je od doby, co jsme se nastěhovali. Čtyřicet let, každý den. To musí být. Ráno vstanu, dám si kafe a přečtu si noviny. Každý se dívá na počítač, já to neumím, tak si radši něco přečtu, vyluštím křížovky. Deník jsou parádní noviny. Je tam všechno, od politiky až po sport,“ líčí.

Pavel Vaněk je v důchodu. Čas tráví na zahradě a pracemi okolo svého domu. A také se sousedy, s nimiž tvoří dobrou partu. Na jaře staví a kácí májku, pořádají rozloučení s létem. Letos poprvé před domem postavil venkovní betlém. Vyrobený je z březových špalků, manželka Pavla Vaňka postavám ušila oblečení.

„Zrovna jsem ho dodělal. Ještě není vyšperkovaný, soused mi právě přinesl stromek, musíme ho k tomu dát. V pátek máme zpívání. U lesa nazdobíme stromek pro zvířata, vypijeme svařák, přijdou muzikanti, takže bude hudba. Se sousedy máme takové posezení každý rok,“ uzavřel Pavel Vaněk.

