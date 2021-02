Nejteplejším dnem celého týdne bude zřejmě čtvrtek. V Olomouckém kraji mohou teploty vystoupat až na +10 °C. Nebe bude převážně oblačné, občas zasvítí slunce, ale místy může i pršet.

Během pátku pak přibude oblačnosti až na zataženo, objevit se mohou slabé přeháňky. V polohách nad 600 metrů smíšené nebo sněhové. Bude ještě stále poměrně teplo, teploměry ukáží přes den mezi 4 a 7 stupni nad nulou.

Víkend bude již znatelně chladnější, více zimní se čeká hlavně na severu kraje. V noci mohou teploty spadnou lehce pod bod mrazu.

"Počasí u nás bude ovlivňovat frontální rozhranní oddělující teplý vzduch na jihu od studeného na severu," vysvětlil Tomáš Ostrožlík s ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Zatímco na Hané tak víkendové přeháňky budou zřejmě hlavně deštivé, na Jesenicku se čeká sněžení.

"V sobotu bude převážně zataženo se sněžením, které bude na jihu přecházet v déšť se sněhem nebo déšť. Večer na jihu ustávání srážek. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C, na jihu až 4 °C," předpověděl ostravský meteorolog.

V neděli už by mělo srážek ubývat. Čeká se oblačno až zataženo, jen místy se slabým déšť nebo mrholením, na severu i se slabým sněžením. Teploty by se přes den měly pohybovat do 4 stupňů nad nulou.

Výhled na úvod přištího týdne zatím předpovídá další ochlazení. Přes den se mají teploty pohybovat kolem nuly, v noci ale mohou spadnout až k -10°C.