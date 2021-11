Většinou zamračené nebe, v kopcích sníh a nejvyšší teploty jen pár dílků nad nulou. Takové počasí čeká v nejbližších dnech obyvatele Olomouckého kraje.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Na horách by mohla ještě do víkendu přibýt výraznější sněhová peřina, teploty ve vyšších polohách Jeseníků by se měly po celý týden držet pod bodem mrazu.