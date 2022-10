Například obyvatel domku u přejezdu v ulici 1. máje vzpomíná na případ, kdy stará paní těsně minula projíždějící vlak. Stupátko vagonu jí zachytilo a z ruky vytrhlo tašku s nákupem. „Paní se nic nestalo, ale pak za dva měsíce dostala pokutu deset tisíc korun,“ popisuje muž.

VIDEO: Vlak v Postřelmově smetl dodávku. Řidič je mrtvý

Říká, že když místní přes přejezdy jezdí i mnohokrát za den, ztrácí pozornost a otupí.

„Musíte se spolehnout, že to tady bliká, protože přes ty protihlukové zdi rozhled nemáte. Případně musíte stáhnout okénko auta a poslouchat, jestli vlak jede. Ale nestává se, že zabezpečovací zařízení selže. Když nefunguje, tak se vlaku nepostaví návěstidlo, nebo o tom strojvedoucí ví a nejede rychle,“ říká.

Žena, s níž se redaktor Deníku u přejezdu potká, upozorňuje na nutnost instalace závor.

„Jezdím přes přejezd u nádraží a když v tuto dobu zatáčíte do dědiny, tak signalizaci můžete klidně přehlédnout. Slunce vás oslní, vidíte houby, jestli to bliká, nebo ne. Ještě vyjíždíte zpoza zdi, na ten přejezd se strašně blbě najíždí. Kdyby tu byly závory, je to jasné. Řidič uvidí tyčku a ví, že pojede vlak,“ má jasno žena.

Rychlík smetl v Postřelmově mladíka na kole. Ten na místě zemřel

Správa železnic a drážní úřad instalaci závor dlouho odmítaly s tím, že přejezdy vyhovují všem předpisům.

Loni však na základě stále rostoucího počtu nehod Drážní úřad rozhodl o osazení přejezdů závorami. Práce Správa železnic plánovala na rok 2022.

Rekonstrukce obou přejezdů jsou projekčně připraveny a jsou pro ně vydána potřebná povolení. Správa železnic nyní počítá s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby začátkem příštího roku.

Doplnit závory na přejezdové zabezpečovací zařízení by vybraná firma měla v druhé polovině roku 2023.

Vlak se v Postřelmově srazil s autem, řidiče vezli do nemocnice

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy se s ohledem na nehodovost jedná o prioritní stavby.

„Samotný termín realizace se však mimo přidělených finančních prostředků odvíjí také od koordinace výluk s dalšími investičními stavbami. V tomto případě proběhne nutná nepřetržitá kolejová výluka v Postřelmově až po skončení rekonstrukce trati mezi Šumperkem a Uničovem,“ uvedl Dušan Gavenda.

Na zrekonstruované přejezdy rozšířené o část pro pěší by měla navázat investice obce Postřelmov, která má u přejezdů vybudovat chodníky.