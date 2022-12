Pro město je to historická chvíle - na dokončení dálnice, která by odvedla tranzitní dopravu z centra, čekal Přerov desítky let. Stavbu na dlouhá léta zbrzdily obstrukce ekologických aktivistů Děti Země, ale i spolků Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic.

Slavnostního poklepání základního kamene se zúčastnili ministr dopravy Martin Kupka, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl, šéfové brněnského a olomouckého závodu ŘSD David Fiala a Martin Smolka, olomoucký hejtman Josef Suchánek, ale také zástupci Přerova Tomáš Navrátil a Michal Zácha.

„Pokládám za klíčový úspěch, že tady teď můžeme stát a stavba může začít. Nebudu zmiňovat všechny zádrhele a popisovat všech těch více než čtyřicet stránek, které jsem podepisoval na základě rozkladové komise ministerstva dopravy. Stavba znamená výrazné zlepšení kvality života pro Přerov. Je důležité, aby práce běžely a jednotlivé kroky na sebe navazovaly. Máme zájem, aby tato klíčová stavba pro celou Českou republiku vyrostla v co nejlepší kvalitě a co nejrychleji,“ řekl na slavnostním zahájení stavby úseku ministr dopravy Martin Kupka.

Za jednu z nejdůležitějších staveb infrastruktury v Česku považuje deset kilometrů dlouhý dálniční úsek mezi Říkovicemi a Přerovem také generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Zprovozněním posledního úseku D1 se vyřeší složitá dopravní situace v Přerově, kde veškerý tranzit projíždí centrem města. Zároveň se výrazně sníží provoz i na dálnici D46, která je kvůli nedokončené D1 hojně využívána,“ řekl Radek Mátl.

Nicméně zároveň připustil možné komplikace. Ekologičtí aktivisté hnutí Děti Země se totiž nechali slyšet, že napadnou stavební povolení.

„V tuto chvíli jsme vyhráli proces v rámci změny územního rozhodnutí a čeká nás soudní spor v rámci jednotlivých stavebních povolení. Věřím, že budeme vyhrávat i nadále, rozhodnutí soudů byla do této doby striktní a jasná. Doufám, že má za sebou tento úsek klinickou smrt a stavbu už nic nezastaví,“ uvedl Mátl.

Bezdomovci v Přerově pečou perníčky. Dostanou i řízek a salát

Z hlediska majetkoprávní přípravy se ŘSD snaží vypořádat posledních deset kupních smluv a sedm vyvlastnění. „Očekávám, že do zahájení sezony budeme mít tyto pozemky k dispozici, abychom je předali zhotoviteli,“ dodal ředitel ŘSD.

Součástí posledního úseku dálnice mezi Říkovicemi a Přerovem jsou tři mimoúrovňové křižovatky, protihlukové stěny v celkové délce čtyři kilometry a čtrnáct mostů. Nejnáročnějším objektem celé stavby je 940 metrů dlouhá mostní estakáda, která převádí dálnici přes řeku Bečvu, chemičku Precheza a čtyřkolejnou trať Olomouc - Přerov.

„Na tuto stavbu je potřeba přivézt pět milionů tun násypového materiálu a materiálu do konstrukčních vrstev, 20 tisíc tun oceli na výztuž mostu a velkou ocelovou konstrukci, která povede přes řeku Bečvu. Stavba není složitá, nejnáročnějším objektem je velká mostní estakáda přes areál chemičky a přes řeku Bečvu. Například ocelová konstrukce pouze na tento jeden most bude vážit 9 tisíc tun,“ řekl Jan Hýzl ze zhotovitelské firmy Strabag.

Stavba se rozběhne v lednu, a to na celém úseku od Říkovic až po Předmostí.

„V lednu zahájíme práce skrývkou zeminy, ta se dá provádět i pod bodem mrazu, a následně do jarních měsíců vše doprojektujeme a zahájíme založení násypů a mostů,“ upřesnil Hýzl.

Obří zakázku za 6,92 miliard korun bude realizovat sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc.

Zahájení stavby vítá radnice, ale slaví i řidiči

Podle náměstka přerovského primátora pro dopravu Tomáše Navrátila (ANO) bude vliv dálnice, která má být dokončena v roce 2025, na život ve městě značný.

„Vytáhne tranzitní dopravu z centra města, ale i z průpichu. My jako město si od toho slibujeme zájem investorů, ale i zlepšení kvality ovzduší, protože nákladní doprava už nepojede centrem. Přerov se může stát v budoucnu opět dopravním uzlem,“ řekl Tomáš Navrátil.

Velkou úlevu pocítí i řidiči.

„Dnes je to tragédie. Kamiony ucpávají celý Přerov a průjezd městem se nedá vůbec naplánovat. I když jsme Přerov a ne Barcelona, ty kolony jsou neuvěřitelné,“ zhodnotil situaci jeden z řidičů Pavel Grenar.