Prezident v Zábřehu dostane Welzlův kufr. S lidmi se setká i v Mohelnici

Vedení měst Mohelnice i Zábřeh se připravují na návštěvu prezidenta Miloše Zemana, který bude v Olomouckém kraji pobývat ve dnech 8. až 10. listopadu. V rámci poslední cesty svého současného mandátu bude také besedovat s občany.

V Mohelnici se lidé mohou s prezidentem setkat ve čtvrtek 9. listopadu ve 12.50 hodin na Kostelním náměstí, ještě před tím se hlava státu sejde s mohelnickými zastupiteli i představiteli samospráv okolních obcí. Zatím není známo, čím radnice prezidenta obdaruje.

„Na návštěvu se připravujeme, ale úplně přesný program návštěvy Miloše Zemana v Mohelnici ještě neznáme. Zajišťujeme pouze věci, které se týkají přímo města, ostatní řeší prezidentská kancelář,“ sdělila místostarostka Mohelnice Jana Kubíčková.

Dekorování praporu v Zábřehu

Podobně bude prezidentská návštěva vypadat také v Zábřehu, kam Miloš Zeman přijede z Mohelnice. S občany se přivítá v 16 hodin na Masarykově náměstí. Kromě veřejné diskuze se na pódiu odehraje také dekorování praporu města pamětní stuhou prezidenta republiky.

„Po dobu návštěvy prezidenta nebude omezena doprava v centru města. Po celý den bude ale zejména z důvodu bezpečnosti uzavřeno parkoviště na Masarykově náměstí, ale průjezd bude zachován,“ sdělila k dopravním opatřením mluvčí radnice Lucie Mahdalová.

O dárku pro prezidenta mají v Zábřehu jasno.

„Je již tradicí, že významné návštěvy dostávají symbolický Welzlův kufr s regionálními potravinami a výrobky,“ konstatoval starosta Zábřehu František John.

Členové ochranky i hradního protokolu si všechna místa prohlédli, žádné specifické požadavky prý neměli s výjimkou obligátního popelníčku.

„Budova radnice je nekuřácká, nicméně přání vyjdeme vstříc,“ doplnila Lucie Mahdalová.

Ve Vápenné v kulturáku

O den později 10. listopadu Miloš Zeman vydá na Jesenicko, konkrétně do obce Vápenná, která se letos stala vesnicí Olomouckého kraje. Do Vápenné by měla kolona dorazit kolem poledne a s lidmi se prezident setká v kulturním domě.

„Přesný čas ještě upřesníme, kulturní dům si již ochranka prohlédla a s prostory byla spokojená. Přece jen počasí v tuto dobu může být nevlídné, proto jsme akci směřovali pod střechu,“ vysvětlil starosta Vápenné Leoš Hannig.

Listopadová cesta bude čtvrtou v pořadí, na kterou Miloš Zeman do Olomouckého kraje pojede jako hlava státu.

Šumpersko a Jesenicko navštívil naposledy v květnu 2015. Letošní výjezd do zdejšího kraje původně plánovaný nebyl s tím, že se prezident vydá na Zlínsko. Tamní hejtman Jiří Čunek ale odmítl hradit mnohatisícové náklady spojené s prezidentskou návštěvou, takže Miloš Zeman si návštěvu údajně rozmyslel.