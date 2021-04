„Na úseku Šternberk–Uničov došlo k odstranění kolejového svršku a aktuálně se pracuje na rekonstrukci železničního spodku. V rámci modernizace trati se nyní v tomto úseku dále pracuje na mostních konstrukcích a propustcích,“ sdělil Deníku mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Tyto práce budou mezi Šternberkem a Uničovem trvat ještě následující téměř tři měsíce. „Vše zatím probíhá bez komplikací podle stanoveného harmonogramu,“ dodal.

Stavba zahrnuje elektrizaci, rekonstrukci železničního svršku, spodku a odvodnění, a rovněž revitalizaci stanic a zastávek.

„Ve všech budou po skončení prací bezbariérově přístupná nástupiště s výškou hrany 550 mm nad kolejí, která umožní pohodlný nástup do nízkopodlažních elektrických souprav. Úpravy dále zahrnují vybudování nových přístřešků pro cestující, zřízení nového orientačního a informačního systému a osvětlení stanic a přístupových cest,“ vyjmenoval Dušan Gavenda.

Po dobu nepřetržité výluky vozí cestující mezi obcemi náhradní autobusová doprava.

Stavbaři vloni před Vánocemi dokončili úsek mezi Olomoucí a Šternberkem, kam se vrátily vlaky, zatím motoráky. Výluka zde trvala devět měsíců.

V únoru, kdy dělníci nastoupili do kolejiště směrem na Uničov, pokročila rozsáhlá přestavba regionální železnice za 4 miliardy korun do druhé poloviny.

Podívejte se: trať Olomouc - Šternberk po přestavbě

160 km/h

Celý úsek z Olomouce do Uničova měří téměř 30 kilometrů. Hotovo by mělo být v prosinci letošního roku. Cestovat se zde bude bezpečněji a rychleji.

Maximální rychlost dosáhne 160 kilometrů za hodinu a jedná se o vůbec první regionální trať v České republice, kde se bude jezdit takto rychle. S tímto maximem se počítá mezi Olomoucí a Uničovem. Dál na Šumperk bude rychlost vlakových souprav nižší.

Vyšší bezpečnost provozu na kolejích zajistí instalace evropského zabezpečovače ETCS.

Pomůže nová trafostanice



Na okraji Uničova začala společnost ČEZ Distribuce budovat zcela novou transformační stanici 110/22 kV, která pomůže zlepšit spolehlivost dodávek elektřiny pro celý region. Projekt za více než 170 milionů korun zajistí dostatečný příkon potřebný pro elektrifikaci železniční trati Olomouc-Uničov-Šumperk a umožní společnosti Miele rozšířit výrobu.



„Novou transformační stanici jsme pro Uničov chystali několik let, probíhalo mnoho konzultací, jednání s partnery a příprava projektů,“ uvedl Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce.



Rozvodna se staví v sousedství čistírny odpadních vod za městem, daleko od prvních domů, takže by práce neměly zatížit místní obyvatele.



Hotovo by mělo být do konce ledna 2022. (tau)