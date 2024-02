„Jednoznačně je to personální obsazení školy a dlouhodobá práce. Žáky si pipláme od prvního stupně. Jednotné působení všech vyučujících a systém nastavený ve školním vzdělávací programu vyústí na druhém stupni. Ale je to i v atmosféře školy, kdy neřešíme mnoho výchovných problémů, spíše záležitosti prospěchové. Jak žáci, tak učitelé táhneme za jeden provaz,“ zauvažoval ředitel Základní školy Šumavská v Šumperku Viktor Verner.

Ředitele základní školy v České Vsi Filipa Worma výsledky statistik potěšily.

„Jsme běžná základní škola. Máme děti čekskoveské, spádové ze Supíkovic, Písečné a Jeseníku. Nemáme jiný vzorek dětí než ostatní školy,“ řekl.

Matematice a češtině na škole věnují u deváťáků nadstandardní přípravu v rámci doučování.

„V některých ročnících se přidávaly půlené hodiny. Na jednu hodinu týdně jsme dokázali třídy rozpůlit, takže měli intenzivnější přípravu. Už jedenáct let používáme Hejného matematiku. Jeden rok jsme udělali čtyřdenní svaťák, kdy žáci měli v rozvrhu jen matematiku a češtinu. Tímto jsme jim chtěli pomoci,“ popsal Filip Worm.

Co znamenají čísla u škol?

Jde o průměrné procento správně vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsou zahrnuty všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.

Kvůli relevanci dat se srovnání zaměřilo pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech), vynechány jsou tak přijímačky na víceletá gymnázia

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat