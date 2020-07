Vypálení Českého Malína na Volyni si v sobotu 11. července v Novém Malíně připomněli obyvatelé a zástupci četných spolků a organizací. Právě tato obec získala po zničené vsi část svého jména a přestěhovalo se do ní několik obyvatel, kteří řádění nacistů přežili. Zavzpomínali na to při pietním aktu před památníkem, kde se památce jejich krajanů přijeli poklonit zástupci okolních států i partnerských vypálených obcí.

Pietní setkání v Novém Malíně v sobotu 11. července 2020. | Foto: Deník / Vladimíra Bartoňová

K vypálení Českého Malína, který se nacházel na západě dnešní Ukrajiny, došlo 13. července 1943. Německé oddíly oběti vehnaly do budov a ty pak zapálily. Popelem přitom před 77 lety lehlo 68 domů a 223 stodol. Hořely celý týden. Celkem při něm přišlo o život 374 lidí, z toho stovka jich byla ve věku do 14 let.