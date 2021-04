Konzultace ve formátu jeden mistr odborného výcviku – jeden žák běží například na střední průmyslové škole v Jeseníku. Jsou dobrovolné, přesto je o ně velký zájem.

„Cílem především je, aby žáci úspěšně zvládli závěrečné zkoušky, v klidu a dostatečně připraveni. Praxe žákům citelně chybí a my se maximálně snažíme, aby aspoň touto formou získali potřebné dovednosti a u zkoušek uspěli,“ uvedl Martin Kirakovjan, učitel odborného výcviku.

Konzultace jsou zaměřeny na to, co který žák konkrétně potřebuje. Žáci se jejich prostřednictvím chtějí zlepšit či si zopakovat nabyté dovednosti, konzultace jsou pro ně ale také oživením v době distanční výuky.

„Využívám je proto, abych si mohl vyzkoušet vše, co potřebuji. Hlavně v řezání závitů jsem si nebyl úplně jistý. Teď už je to lepší,“ pochvaloval si František Janík, žák třetího ročníku oboru instalatér.

Intenzivní konzultace jeden na jednoho běží také na Střední škole železniční, technické a služeb v Šumperku.

„To je vše, co si můžeme dovolit. Žáci si nosí potvrzení o bezinfekčnosti, snažíme se dodržet veškeré bezpečnostní pokyny. Učitelé jsou ode dneška také testováni. Snažíme se dostát všemu, co je nám nařízeno, ale bohužel praktická výuka hromadně neprobíhá,“ řekla ředitelka školy Irena Jonová.

Hodně intenzivní konzultace

Žáci školy mají za sebou výzkum společnosti Scio.

„Vyšlo nám, že třetí ročníky obecně přijímají distanční výuku s pokorou, myslí si, že jsou dobře distanční formou vzděláváni dobře, že se to dá zvládnout. Konzultace jeden proti jednomu jsou hodně intenzivní. Máme jich za sebou stovky, možná i tisíce. Ukazuje se, že interakce jeden žák jeden učitel je dobrá. Uvidíme, co přinesou závěrečné zkoušky,“ poznamenala Irena Jonová. Osmnácti žákům třetích ročníků nicméně nabídne opakování ročníku.

Neuvažují v Šumperku o odložení závěrečných zkoušek na pozdější dobu? „Není kam je posunout. Nikdo nám neřekne žádný výhled. Mám termíny posunout a za měsíc to bude stejné? Na toto téma jsem se bavila s kolegy z jiných učňovských škol a všichni to chtějí zvládnout do konce školního roku,“ reagovala Irena Jonová.

Odklad o týden

Představitelé škol i učni očekávají návrat praktické výuky. „Moc si přeji, aby byla povolena pro třetí ročníky plošně,“ poznamenala ředitelka Jonová. Epidemiologové nicméně navrhli odklad jejího zavedení o týden.

„Původně doporučený termín 19. dubna vycházel z předpokladu, že se 12. dubna obnoví pouze částečná výuka na prvním stupni základních škol a v posledním ročníku škol mateřských. Nově ale dojde k výraznému množství dalších změn v opatřeních, u kterých je velká nejistota efektu na průběh epidemie. S ohledem na tuto nejistotu je třeba počkat s dalšími změnami nejméně do 26. dubna, než se tento efekt projeví,“ zní stanovisko Mezioborové skupiny pro epidemiologické situace.