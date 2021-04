Na budově u hlavní silnice v České Vsi visí billboard s vizualizacemi moderní bazénové haly. „Naše vize, myslíme to vážně“ hlásá nápis. Obec pracuje na přípravách rekonstrukce bazénu, jediné pětadvacítky v jesenickém okrese. Zanedlouho bude na stole klíčová otázka. Kde na záměr za 160 milionů korun vzít peníze.

Česká Ves - bazén. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Radikální rekonstrukci bazénu připravuje Česká Ves už několik let. Bazén vznikl začátkem 70. let 20. století v sousedství podniku Řetězárna. Do roku 1990 byla Česká Ves součástí Jeseníku. Po osamostatnění se jediný velký „kryťák“ v okrese ocitl na území dvouapůltisícové obce. Letos funguje padesátým rokem. Je v žalostném stavu a v provozu se ho daří držet spíše zázrakem.