Problém! Lázním schází personál, omezuje to jejich rozvoj

S nedostatkem odborného personálu se potýká přinejmenším část lázní na Šumperku a Jesenicku. Některé z nich kvůli tomu musí i omezovat investice. Aby mohly lékaře a další odborníky lépe zaplatit, žádaly od státu zvýšení úhrad za péči. Ten jim však nevyšel vstříc.

Mezi nejvíce nedostatkové profese patří fyzioterapeuti. Na vlastní kůži to poznala mladá fyzioterapeutka, která pracovala v jedněch lázních v regionu a nyní je na rodičovské dovolené.

„U nás třeba pomáhá tři dny v týdnu jedna důchodkyně. Mě by také hned brali na výpomoc, ale malá je ještě malinká,“ říká mladá žena. Redakce její jméno zná, žena ale nemá oprávnění za firmu hovořit, proto jej nezveřejňuje.

Možných důvodů nedostatku rehabilitačních pracovníků uvádí hned několik.

„Bývají to ženy, takže chodí na mateřskou. Po studiu také hodně zůstávají ve velkých městech. Je to práce ve zdravotnictví, která je bohužel stále pořád málo finančně oceněna, ale to je v řadě profesí,“ uvažuje mladá žena.

Přetahovaná o zaměstnance

Chybějící odborný personál pociťují například lázně ve Velkých Losinách. Podle jejich mluvčího Miroslava Slaného jde aktuálně o největší problém celého lázeňství v Česku. Nedostatek lékařů a dalších zdravotnických pracovníků umocňuje fakt, že se o ně lázně „přetahují“ s nemocnicemi.

„Za poslední roky jsme významně přidávali svým zaměstnancům, jejich mzdy loni narostly o osm až deset procent. Pořád to ale nestačí. Nemocnice dávají lékařům náborové příspěvky až dvě stě tisíc, sestrám až sto tisíc korun,“ uvedl Miroslav Slaný.

Lázně tak zažívají paradox. Jsou plně obsazeny klienty, na další rozvoj ale nemají personál.

„Nedostatek zaměstnanců brzdí investice, pokud chceme zachovat vysokou kvalitu lázeňské péče. U každé investice, například rozšíření ubytovacích kapacit, jež bychom dokázali ihned zaplnit, se musíme zamýšlet, zda budeme mít personál,“ dodal Miroslav Slaný.

Stát požadavkům nevyhověl

Svaz léčebných lázní České republiky vyzval vládu, aby ministerstvo zdravotnictví zvýšilo o sedm procent úhrady i poskytovatelům lázeňské péče pro dospělé. Tato skupina je v rámci následné lůžkové péče jedinou, jíž se zvýšení netýká. Lázním by to umožnilo lépe zaplatit odborný personál.

Stát však požadavkům lázní nevyhověl. Podle Svazu to povede ke zhoršení dostupnosti lázeňské péče. „Pokud nemá lázeňská léčebně rehabilitační péče skončit úhradou z kapsy pacienta, je jedinou šancí revize úhradové vyhlášky novou vládou vzešlou z voleb,“ uvedl ve svém prohlášení Svaz.