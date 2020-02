V Priessnitzově rodném domě se nachází muzejní expozice, která připomíná život a dílo tohoto „vodního doktora.“ Provozuje ji Vlastivědné muzeum Jesenicka zřizované Olomouckým krajem. Ten má v plánu expozici zásadně modernizovat a rozšířit do vyššího patra budovy.

Olomoucký kraj přišel v roce 2017 s požadavkem na odkup či směnu rodného domku. Místní samospráva se tomu nejprve bránila, loni však na tuto možnost kývla.

Podle starostky Jeseníku Zdeňky Blišťanové však přišlo hejtmanství na dalším jednání s tím, že by si objekt jen dlouhodobě pronajalo. Oproti původním předpokladům také více než dvojnásobně, až ke dvaceti milionům korun, narostla předpokládaná částka na obnovu expozice a zejména stavební úpravy.

Velkorysé plány

„Ty plány byly hodně velkorysé. V každém poschodí toaleta, do expozice výtah. Přitom k domu jsou z obou stran schody, člověk na invalidním vozíku se tam skoro ani nemá šanci dostat. Řekli jsme, že pokud bychom měli na úpravy dávat peníze města, tak určitě ne v takové výši,“ řekla starostka Blišťanová.

Město také jednalo s podnikateli, kteří v přízemí budovy provozují oblíbenou kavárnu.

„Pro ně je celá tato záležitost existenční. Navíc mají od města v nejvyšším patře pronajatý apartmán. Pokud by se vybudovala nová expozice, určitě by o něj přišli, protože expozice by byla v celém tom prostoru. Apartmán je pro ně přitom zásadní,“ dodala Zdeňka Blišťanová.

Ve hře byla ještě možnost bezúplatného převodu nemovitosti. Jeseničtí radní v této situaci doporučili kraji Priessnitzův rodný dům nepřenechávat a začít s hejtmanstvím vyjednávat znovu.

O celé věci budou ve čtvrtek 20. února jednat jeseničtí zastupitelé.

„Jakmile Olomoucký kraj obdrží informaci o usnesení zastupitelstva města Jeseníku, bude řešit další postup v této věci,“ sdělila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.