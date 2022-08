Pilotní projekt startuje se zahájením nového školního roku a vzniká ve spolupráci Místní akční skupiny Horní Pomoraví a Šumperský venkov. Zapojilo se do něj devět školních jídelen a devět dodavatelů potravin od masa přes ovoce a zelenina až po pečivo.

V počáteční fázi si budou školní jídelny objednávat potraviny od jednotlivých dodavatelů a vzájemně sdílet zkušenosti . Na jejich základě pak autoři projektu vytvoří zastřešující software pro logistiku, který pomůže celý proces zjednodušit a rozšiřovat.

Ředitelku jídelny při základní škole Boženy Němcové v Zábřehu zaujala nás myšlenka podpořit místní dodavatele a vařit z kvalitních surovin vypěstovaných v regionu Šumperska. „Věřím tomu, že kvalitu a podporu tohoto projektu ocení rodiče dětí i naši strávníci,“ dodala.

Pohádka z Bouzova ovládla Netflix a má pokračování. Tvůrci odtajnili ukázku

Levnější, ekologičtější, čerstvější

Farmáři a řediteli společnosti Statek Winter Františku Winterovi přijde smysluplné podporovat zdravé stravování dětí ve školách. „Beru to zároveň jako výchovu dětí a celé společnosti k využívání regionální produkce,“ řekl.

Do projektu se zapojila i společnost Úsovsko, která se zabývá mimo jiné pěstováním ovoce a výrobou müsli tyčinek. Její ekonomický ředitel Martin Novák podotkl, že firma preferuje dodávání svých produktů místním spotřebitelům. Z pohledu dopravy je to levnější, ekologičtější a produkty jsou většinou čerstvější.

„U žáků a studentů místních škol by se mohlo zlepšit vnímání místních zemědělců a potravinářů. Žáci a studenti budou mít možnost to, co jí, vidět nejen na talíři, ale také navštívit samotnou výrobu v regionu, a stát se tak dlouhodobými zákazníky, kteří budou preferovat místní produkci,“ doplnil.

Dostal povolení bojovat, na Ukrajině Šumperan nakonec pomáhá jako dobrovolník

Zkušenosti z jiných zemí

Projekt Od vidlí po vidličku navazuje na strategii Farm to Fork, která úspěšně běží v několika evropských zemích. Jeho součástí bude i podpora školních jídelen ve formě workshopů za účasti předních šéfkuchařů. Zároveň se uskuteční školní exkurze přímo do jednotlivých farem, aby děti viděly, jak se jednotlivé potraviny vyrábějí.

„Využívání lokálních potravin je pro místní komunitu důležité z ekonomického, ekologického i zdravotního pohledu. Chceme přispět k tomu, aby se ve školních jídelnách vařilo moderním způsobem a naše děti jedly kvalitně a zdravě, což nemusí znamenat draze. Líbí se mi myšlenka posunout se od školní jídelny ke školní restauraci,“ vysvětlil předseda MAS Šumperský venkov a starosta Dolních Studének Radim Sršeň.

„Chceme, aby děti pochopily, že sýry nevznikají jen tak v regálech obchodů. Jednáme s dalšími dodavateli a naším cílem je, aby se postupně zapojila většina škol v regionu a rádi budeme inspiraci šířit i za jeho hranice,“ uzavřel.