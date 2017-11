Proměna šumperského bazénu letos nezačne

Velká modernizace šumperského krytého plaveckého bazénu začne až příští rok na jaře.

Původní plány sice počítaly s tím, že práce budou zahájeny ještě letos, bylo ale nutné upravit projekt, který byl staršího data. Podniky města Šumperka, které plavecký areál vlastní, soutěž na zhotovitele vypíší v nejbližších dnech.

„Již nyní stavbaři provádějí přípravné práce, na jaře se podařila demontáž technologie pod venkovním bazénem, začala demolice brouzdaliště a technické zařízení vnitřního bazénu bude odstraněné do konce listopadu,“ uvedl ředitel Podniků města Šumperka Patrik Tomáš Pavlíček.

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí městská firma také rozprodává původní vybavení interiéru. Jedná se například o skříňky, židle a další nábytek.

„Nabídku jsme již zveřejnili na internetovém portálu,“ dopal Patrik Tomáš Pavlíček.

Plavecký bazén je pro veřejnost nepřístupný od půlky letošního roku, předčasné uzavření si vyžádala technická havárie. Ta sice nebyla natolik závažná, aby se nedala odstranit, to by ale stálo peníze v řádu statisíců. Pří nastávající rekonstrukci by pak nová součástka využitá nebyla.

Hotovo za dva roky

Oprava vysloužilého plaveckého areálu bude stát kolem sto šedesáti milionů korun, výsledná cena ale vzejde ze samotné soutěže.

Modernizace stavby, která se v akci Z stavěla dlouhých patnáct let, byla již nezbytná, hrozilo již uzavření kvůli nevyhovujícímu stavu.

Práce podle naplánovaného harmonogramu skončí na podzim roku 2019, přičemž se počítá, že nové prostory už využijí školáci při povinných kurzech plavání.

Letošní školní rok musejí žáci většiny škol ze Šumperska dojíždět na plavání do Zábřehu. Tamní bazén tak musel z kapacitních důvodů poněkud omezit hodiny pro veřejnost.