Propad levice v kraji je obrovské překvapení, říká politolog

Neúspěch tradiční levice a naopak vysoký zisk hnutí ANO, který v Přerově a dalších městech výrazně překonal celostátní výsledek favorita voleb.

Úspěch SPD Tomia Okamury a na Olomoucku vzlet pravicové ODS, které se vrátili voliči.

Sněmovní volby přinesly v Olomouckém kraji překvapení.

Jak hodnotí rozhodnutí voličů politolog Univerzity Palackého Pavel Šaradín?

V rozhovoru pro Deník ve středu v podvečer také naznačil, jak mohou vypadat povolební vyjednávání.

Zisk hnutí ANO v řadě měst Olomouckého kraje trhl celostátní úspěch uskupení Andreje Babiše, čemu to přičíst?

Olomoucký kraj má svoje specifika. Jedním z nich je to, že je zde menší počet lidí s vysokoškolským vzděláním. V regionu jsou také nižší mzdy. Zkrátka životní úroveň je pod průměrem České republiky, což je základ pro volební rozhodování. Jako zde byla silná ČSSD a komunisté, tak dnes je tu silný protestní volič. Tím bych vysvětlil jak úspěch ANO 2011, tak koneckonců i SPD.

Komunisté na Olomoucku propadli, celkově levice neuspěla. Je to překvapení?

To je pro mě obrovské překvapení. Pravděpodobně volič buď nešel hlasovat, nebo se přiklonil k jedné z těchto dvou stran: ANO a SPD.

Máme tu jednu velmi silnou stranu, pak další s deseti procenty plus minus… Jak mohou vypadat povolební vyjednávání?

Postavení ANO 2011 je mimořádné silné. Natolik, že si může v tom zbytku vybírat, s kým bude vládnout a za jakých podmínek.

Má více možností..

Má ne jednu dvě možnosti, ale mnohem více. Což to hnutí ještě posiluje v tom, že si může klást maximální podmínky.

Je vysoce pravděpodobné, že se brzy s někým domluví? Jak to může vypadat?

Je pravděpodobné, že s některou s politických stran, které mají dvacet, osmnáct mandátů, vládu uzavře.

Jak byste to viděl reálně?

Reálně to vidím tak, že nikdo nikam spěchat nebude. ANO se bude chtít sejít se všemi potenciálními partnery. Než se uzavře toto kolečko, bude to trvat několik týdnů. A to, že Poslanecká sněmovna bude svolána až 30 dnů po konání voleb, ANO nenutí nikam spěchat.