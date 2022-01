Demonstranti nesli vlajky a transparenty kritizující vládní politiku v boji s pandemií a provolávali hesla poukazující na to, že povinné očkování je zásahem, který omezuje lidská práva.

„Jsem tady kvůli tomu, že nesouhlasím s povinným očkováním profesních skupin a starších lidí. V práci na nás tlačí! To skončíme na úřadech práce?“ zlobila se jedna z protestujících, zhruba šedesátnice. „Přijeli lidé z Opavy, Mohelnice. Když jsem viděla ten nekončící průvod, připomnělo mi to listopad 89. Jsem ráda, že se nás ozvalo tolik. Vláda to musí vzít vážně,“ dodala.

Policie odhadla, že demonstrace se zúčastnilo kolem 500 lidí. „Shromáždění se obešlo bez narušení veřejného pořádku,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

V olomoucké věznici je enormní zájem o očkování, má jej 94% odsouzených