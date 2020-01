V dopravní provizorium se změnil prostor poblíž křižovatky u pekařství Sázava.

Původní autobusové nádraží na Jesenické ulici totiž stavbaři co nevidět rozkopou a během letoška projde kompletní rekonstrukcí. Osm tisíc cestujících a čtyři stovky spojů denně se tak musí vměstnat do přilehlých ulic.

Mezi cestujícími, kteří prochází na rozích křižovatky, svítí reflexní vesta Ivany Havlíčkové. Je manažerkou firmy ČSAD Ostrava, dnes tu s kolegy jako pracovnice společnosti provozující náhradní autobusové nádraží lidem radí, odkud jede jejich spoj.

„Máme zaměstnance na autobusovém nádraží i na železniční stanici. Pro lidi přestupující z vlaku je důležité, aby věděli, kde stojí autobusové linky. Celkem tu po dobu čtrnácti dnů bude pět našich pracovníků, první dny tu budeme s kolegyní dvě navíc,“ popisuje žena.

Disciplinovaní řidiči, cestující méně

To už k ní přichází muž v červené kombinéze s lyžemi na rameni.

„Potřebuji se dostat na Červenohorské sedlo.“ „Jede vám to osm nula pět z pětky,“ ukazuje směr ke správné zastávce Ivana Havlíčková.

Největší nápor zažila křižovatka v ranní dopravní špičce. Na místo se sjížděly školní spoje, desítky mladých lidí přecházely frekventovanou silnici, kudy se dalo. Mezi nimi se proplétala osobní auta. Prázdné autobusy potřebovaly odjet, protože na jejich místo přivážely vozy z okolních vesnic další cestující.

„Musím pochválit dopravce, řidiči byli velmi disciplinovaní. Cestující až tak disciplinovaní nebyli. Nechodí po přechodech, jdou, kudy je to možné,“ popisuje Ivana Havlíčková.

Kam na toaletu?

I když je ulice Fialova jednosměrná a nikdo kromě autobusů do ní nesmí vjíždět, během pár minut se najde několik osobních aut, které ke kulturnímu domu odbočí.

„Podívej, už ho zastavují,“ říká své kolegyni mladá prodavačka v pekařství. Skrz prosklenou výlohu má celou situaci jako na dlani.

„Měla tady být městská policie, nepřišla. Prošli tu kolem půl osmé, v tom nejhorším tu ale nikdo nebyl, i když jsme to měli přislíbeno. Měli tu být kvůli pěším cestujícím,“ poznamenává informátorka v reflexní vestě. V pozdějších hodinách nicméně už dvojice strážníků na místě na dopravu dohlížela.

Na Jeremenkově ulici autobusy nově zastavují před obchodem s minerály.

„Dnes jsem přišla až v jedenáct a bylo to jakž takž. I místo k parkování jsem našla. Je to tu ale frmol. Ty autobusy jsou obrovské,“ říká prodavačka v seniorském věku. Během pár minut, co si povídáme, před jejím krámkem vyloží lidi hned tři.

„Já jen doufám, že tu lidé nebudou dělat neplechu. Nevím, jak to mají vyřešeno s toaletami. Lidi se tady už byli ptát, ale já jim tuhle službu nemůžu poskytnout,“ dodává. Toalety, stejně jako čekárna nebo informační kancelář, jsou i nadále v provozu ve výpravní budově na starém autobusáku.

Provizorně až do listopadu

V provizorních prostorách by mělo autobusové nádraží fungovat do listopadu. Do té doby stavbaři na původním místě vybudují nádraží nové. Jeho součástí budou nástupní ostrůvky s patnácti stanovišti pro autobusy veřejné linkové dopravy a jedno stanoviště pro linky MHD.

Prostor bude bezbariérový, pokrytý bezpečnostními kamerami a bezplatnou Wi-Fi sítí. Při Jesenické ulici vyroste nová výpravní budova. Přízemí bude sloužit cestujícím, ve druhém podlaží bude zázemí pro dopravce.