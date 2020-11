„Akvizici Šumperské provozní vodohospodářské společnosti (ŠPVS), která se chystala celý letošní rok, jsme k 2. listopadu úspěšně dotáhli do konce. Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ) se stala stoprocentním vlastníkem společnosti ŠPVS. Od 3. listopadu máme v této provozní společnosti dosazeny i naše zástupce v dozorčí radě i představenstvu,“ řekl výkonný ředitel firmy VHZ Martin Budiš.

VHZ je dominantním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury na Šumperku. Jejími akcionáři je 28 měst a obcí regionu. Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury je společnost ŠPVS, kterou až do letošního podzimu vlastnil francouzský koncern SUEZ.

VHZ za ŠPVS zaplatila 124 milionu korun. Kupní cena bude splacena z dividend firmy ŠPVS, které dosud končily u jejího zahraničního vlastníka.

Firma VHZ v letošním roce řešila, jak budou vodovody a kanalizace na Šumpersku provozovány v následujících letech. Koncern SUEZ na prodej ŠPVS přistoupil v situaci, kdy bylo z koncesního řízení patrné, že ŠPVS neskončila na prvním místě.

„Jsem velmi rád, že jsme společnost ŠPVS převzali přátelskou formou. Možná se tak mohlo stát už dříve,“ poznamenal předseda představenstva VHZ Martin Hoždora.

Nyní bude ŠPVS provozovat vodovody a kanalizace jako dceřinná společnost firmy VHZ.

„Změna vlastníka provozní společnosti je výsledkem mnohaleté strategie směřující k vlastnímu provozování,“ poznamenal člen představenstva VHZ František John.

Méně za vodu, více do oprav

Změnu vlastníka v příštím roce příznivě pocítí ve své peněžence odběratelé vody.

„Máme hotové nové provozní kalkulace. Pro příští rok očekáváme snížení tarifu vodného a stočného asi o korunu padesát. Rovněž meziročně o 4,5 milionu korun navyšujeme prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury,“ zmínil Martin Budiš.

Vlastnictví a provozování vodohospodářské infrastruktury na Šumpersku oddělila privatizace v roce 1994. ŠPVS v devadesátých letech patřila firmě podnikatele Vratislava Kutala. Suez Water CZ se stal hlavním akcionářem ŠPVS v roce 2001.

Ve VZH zasedne manžel místostarostky

Obsazení představenstva společnosti VHZ se stalo předmětem sporu na posledním zastupitelstvu města Šumperka. Tamní zastupitelé do klíčového orgánu vyslali Petra Novotného, který je zároveň manželem místostarostky města.

Radim Sršeň jako zástupce Šumperku v představenstvu VHZ rezignuje ke konci letošního roku. Podle jeho slov není důvodem nedostatek času nebo nezájem o tento post.

„Uskupení Šumperáci, které mě nominovalo, je v opozici, neměl jsem tam být už víc než rok. Vzhledem k náročné transformaci společnosti uznalo vedení VHZ za vhodné, abych zůstal a pomohl při tom. Měl jsem gentlemanskou domluvu s panem Hoždorou, že jakmile bude do představenstva třeba za šumperskou koalici někoho posadit, místo uvolním,“ řekl Radim Sršeň.

Na uvolněný post má usednout Petr Novotný. Nominovalo jej uskupení Pro-region, které mělo vodohospodářskou problematiku jako stěžejní téma v minulých komunálních volbách.

„Má obrovské zkušenosti co se týká ekonomiky a managementu. Napříč koalicí jsme se shodli, že to bude výborný kandidát,“ řekl k nominantovi předseda představenstva VHZ a radní města Šumperka Martin Hoždora.

Radovan Auer z uskupení Šumperáci tvrdě kritizoval fakt, že Petr Novotný je manželem místostarostky Šumperku Marty Novotné.

„To je opravdu za hranou čehokoli, abychom do představenstva klíčové firmy dávali někoho na základě rodinné příslušnosti. To už není ani porušení pravidel demokracie, to jsme jako někde ve středověku u rodových zřízení,“ prohlásil.

Nominaci naopak hájil starosta Šumperku Tomáš Spurný. „Pan inženýr Novotný je manžel paní místostarostky, nicméně když vidím jeho kurikulum a profesní schopnosti, neodvažoval bych se tohoto člověka zpochybňovat,“ uvedl.