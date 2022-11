Monika Sakáčová provozuje v centru Šumperku pražírnu a prodejnu kávy s kavárnou Kávomilka. Současná ekonomická situace se do jejích prodejů promítá. „Všeobecné zdražování energií cítíme i my. Ceny energií do našeho zboží nemůžeme úplně promítat, pořád se ho snažíme udržet na úrovni, která bude pro naše zákazníky přijatelná. Podnikání pro nás není tak výdělečné, jako kdybychom neplatili vysoké zálohy,“ řekla.