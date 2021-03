Hokejový Šumperk představil první posilu pro příští ročník Chance ligy. Po ročním působení v Prostějově se zpátky do mateřského klubu vrací útočník Daniel Vachutka (1993).

Daniel Vachutka opět oblékne dres Draků | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Pan Velčovský řekl, že letos do toho dupne, takže to mě motivovalo, abych se vrátil. A hlavně do Šumperka přichází i trenér Janeček, proto jsem se nemusel dlouho rozmýšlet,“ prozradil krátce ke svému návratu na oficiálním webu Draků osmadvacetiletý forvard.