„Jsou to vždy frekventovaná místa, kde jsou přechody pro chodce, kde by hrozilo omezení nebo ohrožení (účastníků silničního provozu, pozn. red.). Požadavek policie byl, že tam musí být zároveň místo pro likvidaci daného přestupku. Strážníci vozidlo změří a pak ho musí odvést někam, kde bezpečně zastaví a strážníci dopravní přestupek vyřídí,“ popsal ředitel Pelnář.

Jedná se vždy o jedno místo v ulicích Temenická, Lidická a Jesenická a o tři místa v ulici Zábřežská.

„Nebudou tam stálé hlídky, které by měřily a vybíraly pokuty. Měření na vytipovaných místech budou probíhat třeba dvakrát týdně po dobu hodiny, hodiny a půl, když třeba děti nastupují do škol. Je to akce preventivního charakteru,“ zdůraznil Martin Pelnář.

Šumperské strážníky budou řidiči potkávat i v okolních vesnicích. Například v Bušíně, kde o měření rychlosti stojí vedení obce.

„Sestavili jsme návrh veřejnoprávní smlouvy. Princip by měl být, že za tu službu nebudeme obci účtovat žádné poplatky, ale veškeré vybrané pokuty půjdou na vrub městské policie. Obci to přinese snížení rychlosti projíždějících aut. Řidiči budou vědět, že se v té obci měří, což je asi nejlepší prevence,“ poznamenal Martin Pelnář.

Podobná praxe už v regionu funguje. Strážníci městské policie Hanušovice měřívají u autobusové zastávky v Kopřivné.