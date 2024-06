U Antoníčka vystupovala řada známých kapel od Katapultu přes Kabát po Tři sestry. Koncert poslední zmíněné skončil neslavně poté, co zpěvák Lou Fanánek Hagen společensky unaven spadl z pódia.

Letní sezona U Antoníčka 2024 8. 6. Herrgott 20. 7. Retro den (Mefisto Mohelnice country skupina Slza) 3. 8. Stracené Ráj + Old School 17. 8. Retro diskotéka 6. 9. DnB

„Pak nastoupila parta kluků, chtěli něco pro mladší, tak začali pořádat letní karnevaly. A ne v neděli, ale v sobotu. A areál se začal přetvářet do dnešní podoby,“ doplnil Vladimír Hroch.

Veselice se pod lesem na samém konci vesnice konaly už před desítkami let. Parket původně býval o něco níže, přes cestu „V Pekle“ býval stánkový prodej. Později hasiči potřebovali vytvořit zázemí pro své akce, a tak se parket přesunul na místo dnešního areálu.

„Pro děti našich členů a příznivců pořádáme letní tábor, takový prodloužený víkend s hasičskou tematikou. Dvacátého července pořádáme Retro den, letos podruhé. V sále jsou vystavené exponáty, na place veterány, traktory, vojenská i civilní auta. Plus řetízkový kolotoč, na přehradě lodičky. Původně to měla být jen odpolední akce, ale lidé tu zůstávali, takže letos chystáme program s dvěma kapelami do deseti hodin večer,“ zmínil člen výboru SDH Rájec Daniel Žák.

Plán: opravit sociálky a kuchyň

Postupnou rekonstrukcí prochází také chata. Od loňska má její střecha novou krytinu, nyní hasiče čeká oprava vnitřních prostor. „Musíme dát dohromady sociálky a kuchyň. Všechno je víceméně původní, vybavení je třeba obměnit, aby bylo funkční. Na večerní zábavu to potřeba není, ale na denní akce a tábory je nutné mít zázemí v dobře kondici,“ uzavřel Daniel Žák.