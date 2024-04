Jak se Forvia Hella dostala do České republiky?

Oldřich Svoboda: Když bylo na počátku roku 1992 jasné, že Škodovka bude koupena německým Volkswagenem, chtěla Hella privatizovat část podniku Autopal s tím, že si vezme jeden nebo dva závody na světelnou techniku. Já jsem tehdy za Autopal vedl jednání v němčině a odmítli jsme to. Za čtrnáct dnů jsem měl telefon, že generální ředitel Helly jede do Prahy, jestli se s ním nechci setkat. Dali mi nabídku, jestli nechci dělat pro Hellu. Oni už tehdy věděli, že Škodu koupí Volkswagen. Jejich cílem bylo najít v Československu místo, kde by vyráběli světla pouze pro Škodu. Jejich prvotní vize byla sto až sto padesát pracovníků.

Klíčový dodavatel pro autoprůmysl. Mohelnická Hella oslavila 30 let

Proč vznikl výrobní závod Forvia Hella právě v Mohelnici?

Nastoupil jsem k 1. červenci a v září jsme založili firmu Hella Autotechnik s.r.o. Objížděli jsme republiku a hledali místo, kde bude výrobní závod stát. Měl jsem několik tipů. Udělal jsem si na mapě kruh sto kilometrů od Nového Jičína (sídlo firmy Autopal, pozn. red.) a Mohelnice byla nejdál. Ale zdejší lokalita měla dobré zdůvodnění. Byl tu závod MEZ a už se vědělo, že bude propouštět velké množství lidí. Lidé zde byli technicky zdatní, je tu průmyslovka a další školy v okolí. Pozitivní zpráva také byla, že do pěti let tu měla být udělaná dálnice z Hradce Králové na Mohelnici. Alespoň se to tehdy říkalo. Do Škodovky to bylo z Mohelnice vzdušnou čarou 197 kilometrů, do Bratislavy, kde měl též stavět Volkswagen svůj závod, 200 kilometrů, Bielsko-Biała kolem 140. A hlavně byli nedaleko subdodavatelé. Lisovny nových hmot, gumárny Zubří.

Jak se mohelnický závod rozjížděl?

První kusy, to je světlomety, ostřikovače světlometů a kompletní zadní svítilny, mohelnický závod dodal v létě 1994, ve větším pak od září. A protože byla snaha vytížit obrovskou novou halu, byly do Helly umístěny výběhové projekty na vozy Volkswagen se skleněnými světlomety. Vedení bylo pozitivně překvapeno, když fabrika dosáhla pokroku. Dobrým počinem bylo, že jsem z Autopalu přetahoval do Helly odborníky. Přetáhl jsem vedoucího z Autopalu, ten navrhl další kolegy, téměř důchodce, a najednou mi tu vzniklo oddělení se sedmnácti lidmi. Autopal byl jediný, kdo do Škodovky v minulosti dodával světlomety a chladiče. Ve Škodovce jsme měli velmi dobré známé, věděli jsme, komu můžeme důvěřovat. Náběh Helly v Mohelnici byl bezproblémový. Čím víc se na to dívám s odstupem času, tím jasněji vidím, že to byly zlaté časy.

Světlomety se vyrábí na hi-tech zařízeních

Na začátku byla vize, že zdejší závod bude vyrábět světlomety pro Škodu a bude mít do 150 zaměstnanců. Jaká je Forvia Hella dnes?

Petr Novotný: Dnes společnost zaměstnává 3350 zaměstnanců. Nepůsobí jen v Mohelnici, kde má hlavní sídlo. V Ostravě máme vývojové laboratoře. Koncem roku 2022 jsme otevřeli nový provoz v Olomouci zaměřený na výrobu náhradních dílů. Silná stránka Helly je, že máme velmi silný vývoj, tým, který staví výrobní zařízení. Jedná se o velmi komplexní zařízení s roboty a velmi citlivými kamerovými systémy. Je to hi-tech při výrobě světlometů.

Dnes se o autoprůmyslu v Evropě hovoří zejména v kontextu jeho problémů. Konkurence z Číny, USA, emisní normy, Jak současná situace v oboru dopadá na Forvia Hellu?

Výhodou našeho produktu je, že ať jezdíte autem s benzínovým, naftovým, elektromotorem nebo hybridním pohonem, vždycky budete potřebovat světla. Z tohoto pohledu nás trendy v automobilovém průmyslu až tolik nezasahují. Samozřejmě pokud konkurence z Číny staví závody v Maďarsku či, Polsku, je otázka, zda budou upřednostňovat evropské dodavatele nebo své čínské. To je pro nás velká výzva. Popasovat se s náklady a novou situací na trhu nebude vůbec jednoduché, nicméně se na to připravujeme a chceme se o tento podíl byznysu poprat. Nestabilita na trhu začala covidem a od té doby pokračuje. Zatímco před šesti, sedmi lety byl automobilový průmysl velmi stabilní, objemy výroby byly dané, tak dnes výkyvy jsou. S tím se musíme srovnat, nic jiného nezbývá. Je to důležité pro udržení naší konkurenceschopnosti.

Patřily by k největším v Evropě. U Studené Loučky mohou vyrůst větrné elektrárny

Jednou z možností, jak konkurovat, jsou inovace. Co lze na věci jako je světlomet vylepšovat?

Funkce světlometu se posouvají dopředu. Pokud bude v budoucnu existovat autonomní řízení, nebudou světlomety jen svítit, ale budou sběrnice informací, přičemž některé informace budou i vysílat. Příklad: jedete místem, kde je zúžení. Palubní kamery toto zúžení zjistí a světlomet „narýsuje“ na vozovce čáry, mezi nimiž se máte pohybovat. To je nejnovější technologie, kterou máme nasazenou na prvních sériích. Autonomní auta také budou muset dávat vědět, co budou dělat. Když například uvidí chodce, promítnou mu na vozovku přechod s tím, že může jít.

Oslnění předchází matrixová světla

Ke schopnostem řidiče tradičně patřila výměna prasklé žárovky. Od kdy už si řidič sám světlo u auta neopraví?

Ještě když byla xenonová světla, výbojky se daly vyměnit. U LED světlometů si nevyměníte nic.

OS: Zhruba od roku 2000 se vyplatí zajet do servisu a nechat si tam světla opravit.

PN: Nicméně v rámci programu udržitelnosti se chystají studie, jestli i v LED světlometech by nemohly být vyměnitelné součásti. Aby se nemuselo měnit celé světlo, ale v servisu jen nějaká jeho část.

Mohelnická Hella ukázala, jak vyrábí světlomety. Dorazily tisíce lidí

Sám vlastním poměrně staré auto s klasickými žárovkami. Když proti mně jede moderní auto s LED světlomety, oslňují mě i na tlumená světla. Řešíte při vývoji nebo testování, aby auta neoslňovala protijedoucí řidiče?

Má to dvě roviny. Jedna je zákonná. Každý světlomet je vyhodnocován, jak svítí daleko, vysoko a s jakou intenzitou. Žádné světlo vás neoslňuje, pokud protijedoucí řidič není hlupák a nemá zapnutá dálková. Problém je v lidském oku. Klasické žárovky nebo výbojky mají teplou barvu, zatímco LED světlomety jdou do modrého, studeného spektra. Kdybyste si změřil intenzitu světla, zjistíte, že u LED světlometů je dokonce o něco nižší. Problém je, že studené, bílé světlo je pro oko méně příjemné.

Aby se tomuto efektu zabránilo, vznikla idea matrixových světlometů. Kamerový systém vyhodnocuje, kdo jede v protisměru, a protijedoucí auto z osvětleného prostoru „vyřízne“. Matrixová světla tento problém z velké části řeší.

Neoslňuj! Olomoucká laboratoř zkoumá, jak světlomety ovlivňují bezpečný provoz

S rapidním zdražením energií před dvěma lety začali výrobci řešit alespoň částečnou energetickou soběstačnost. Zabývá se touto oblastí i Forvia Hella?

Bez ohledu na to, jestli byla elektřina levnější nebo dražší, jsme se snažili její spotřebu redukovat. Ať už je to výběrem zařízení, rozumným řízením, jeho vytížeností. Také nahrazujeme energeticky náročnější zařízení. Přecházíme od plynu k elektřině, topíme rekuperací nebo tepelnými čerpadly. Co se týká fotovoltaiky, i na ni máme projekty. Museli jsem čekat, než nás ČEZ pustí do sítě. Teď nám přišlo schválení, na střechách fotovoltaiku mít budeme. Nicméně při naší spotřebě nám fotovoltaika zajistí do deseti procent celkové spotřeby. Budeme stále závislí na dodávky energie ze sítě. Spíše tak hledáme zařízení, která mají co nejlepší účinnost, aby spotřeba energie klesala, ač nám poroste výroba.

Řešíte i spotřebu materiálů při výrobě světlometů a provozní spotřebu elektrické energie?

Do výroby světel vstupuje co největší podíl recyklovaných materiálů. Redukce oxidu uhličitého souvisí s tím, že automobilky mají nastavené limity na emise u aut. Klasická halogenová světla měla mnohem vyšší spotřebu než první LED světlomety. I dnešní supervýkonné světlomety řízené několika procesory napájenými elektřinou, jsou stále úspornější než halogeny.

Automatický sklad uspoří náklady

Jak moc Forvia Hella změnila během třiceti let tvář města Mohelnice?

OS: Vstup Forvia Hella ukázal, že když bude firma spolupracovat s radnicí, v rozumné míře se podílet na financování nejrůznějších společenských, sportovních akcí, bohatě se jí to vrátí. Příchodem do Mohelnice jsme byli v této oblasti jedničkou. Třeba silnici před Hellou jsme zafinancovali my. V tomto byli němečtí majitelé velmi vstřícní. Radnice toto dovedla ocenit a vyšla nám v mnohých jiných záležitostech vstříc. Za celých dvacet let svého působení jsem neměl neřešitelný problém.

Je vidět, že Forvia Hella přinesla do regionu peníze. Je to znát už jen tím, kolik lidí se do Mohelnice a okolních vesnic přistěhovává.

PN: Hlavní přínos velkých firem jako Forvia Hella je, že přináší zaměstnanost v provozech, které ty pracovníky někam posouvají. Nabízí možnost zaměstnání od výrobních přes technické, finanční a personální profese. Dokážou zaměstnat celou rodinu, jejíž členové mají různé vzdělání a schopnosti. Silná pozice Forvia Hella je v tom, že máme výrobu, vývoj, projektový management, stavíme zařízení, zaměstnáváme tým sta lidí v IT, kteří zajišťují servis i pro ostatní části firmy. To je na dodavatele komponent, kterým jsme, je to dost unikátní.

Mohelnice má novou dominantu: velkokapacitní sklad

Hodně viditelnou záležitostí byla stavba automatického skladu. Funguje v pořádku?

Ještě jsme ho nerozjeli. Měl by se spouštět někdy v červnu. Je to technicky dost náročné.

Čím by měl závodu pomoct?

Měli jsme dost externích skladů. Počet komponent ve světle rapidně narostl, i manipulace je dost náročná. Tím, že budeme manipulaci dělat automaticky, nám to výrazně pomůže nejen v tom, že ten proces bude rychlejší a méně chybový, ale i tím, že manipulujeme s choulostivými komponenty a každý lidský zásah do toho je riziko. Přinese nám to nejen úsporu nákladů, ale i stabilitu.