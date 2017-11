Ředitel jesenické základky skončil

Základní škola v Jeseníku je od 1. listopadu bez ředitele. Na tuto funkci k poslednímu říjnu rezignoval Svatopluk Sekanina.

Bývalý ředitel Základní školy Jeseník Svatopluk Sekanina na snímku z roku 2014.Foto: Deník / Krňávek Petr

Vedly jej k tomu osobní důvody. Školu řídil tři roky.

Svatopluk Sekanina o své rezignaci informoval město Jeseník, které je zřizovatelem školy, v polovině září.

Podle jeho slov tento krok nesouvisí s nedávnou analýzou, která odhalila nedostatky ve fungování školy.

„Důvody jsou osobní. Zhodnotil jsem klady a zápory té funkce, i v souvislosti s rodinou,“ řekl dnes již bývalý ředitel Sekanina.

Na škole zůstává jako učitel matematiky, tělocviku a technického kreslení.

Školu nyní řídí zástupkyně Magdalena Bendová.

Jesenická radnice na post ředitele vypsala konkurs, jméno vítěze by mělo být známé v polovině prosince. Do funkce by měl nastoupit od února.

„Město si uvědomuje důležitost této funkce. Proto nabízí byt pro ředitele či ředitelku, kteří by pocházeli odjinud než z Jesenicka,“ řekla místostarostka města Zdeňka Blišťanová.

Chybějící komunikace a odchody žáků

Základní školu v Jeseníku tvoří tři původně samostatná pracoviště. Ačkoli jsou sloučená více než deset let, veřejnost ani řada rodičů dosud nevzala vzniklou instituci za svou.

Nedávná analýza poukázala i na chybějící komunikaci mezi jednotlivými pracovišti.

Problémem školy jsou rovněž odchody žáků. Jakmile opustí první stupeň, řada jich přestoupí na školu v sousední České Vsi.